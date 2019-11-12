إضراب جزئي لعمال الطيران المدني بالكويت

الكويت - رويترز

نظمت نقابة العاملين في الطيران المدني بالكويت إضرابا جزئيا عن العمل أمس للمطالبة بما يسمى "البدل الموحد" لجميع العاملين، بينما قالت إدارة الطيران المدني إن حركة الملاحة في مطار الكويت سارت بشكل طبيعي ولم تتأثر بالإضراب.

وتجمع أعداد من موظفي إدارة الطيران في ساحة بمطار الكويت لمدة ساعة واحدة، من العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، وارتدى بعضهم شارات مكتوبا عليها "إضرابنا من أجل حقوقنا".

وتطالب النقابة بأن يحصل العاملون بالطيران المدني على "البدل الموحد" مقابل ما يتعرضون له من أخطار العدوى والضوضاء والتلوث والسهر بسبب طبيعة عملهم.

وقال جابر العازمي رئيس نقابة العاملين في الطيران المدني وسط جمع من العمال المضربين إن خمس رحلات أو ست تأثرت بالإضراب. وأضاف "نجحنا في إضرابنا الأول ونتمنى ألا نصل الى الإضراب الثاني والثالث، لأنه سيتسبب في خسائر ستتحملها الجهات المسؤولة عن الطيران المدني".

ومن المقرر أن يضرب العاملون ساعتين يوم الأربعاء ويوما كاملا الإثنين المقبل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وتقول إدارة الطيران المدني إن البدل الموحد مخصص لموظفي الجھات العاملة في مطار الكویت بنظام النوبة ولا یشمل كل موظفي الإدارة لكنه معروض حالیا على مجلس الخدمة المدنیة وهي تأمل في إقراره بأقرب وقت ممكن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الأسبوع الماضي.

وقال صالح الفداغي نائب المدير العام لشؤون المطار في هيئة الطيران المدني في بيان إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي سارت "بشكل طبيعي" وإن عمليات التشغيل في كل مرافق المطار "لم تتأثر" بالإضراب. وتابع "كانت حركة المسافرين تسير بانسيابية وانتظام".