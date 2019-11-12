الأردن يجدد التزامه بمعاهدة السلام مع إسرائيل

عمان - رويترز

ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس أن المملكة ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل على الرغم من إنهاء اتفاق يعود إلى 25 عاماً يسمح لإسرائيل باستخدام قطعتين من الأرض تحت سيادة الأردن.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي إن بلاده تصرفت وفقا للمعاهدة من حيث عدم تجديد العقد بشأن المنطقتين المتاخمتين للحدود والذي أتاح لإسرائيل حقوقاً خاصة على مواطنيها الذين يعملون ويعيشون في المنطقتين.

وقالت مصادر رسمية إن عاهل الأردن الملك عبد الله وصل أمس إلى الباقورة على الحدود الشمالية للمملكة مع إسرائيل بعد يوم من انتهاء وضعها الخاص. وأعلن الملك رسميًا انتهاء النظام الخاص والذي كان العديد من الأردنيين يعتبرونه مهيناً وأطال أمد ما يصفونه باحتلال إسرائيلي لأراض أردنية.