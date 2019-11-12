إضراب مصارف لبنان.. وتأجيل جلسة "النواب" لدواع أمنية

بيروت - رويترز

قال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم لمدة أسبوع وذلك لدواع أمنية. وعلى جانب آخر، دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان موظفي القطاع إلى إضراب اعتبارا من اليوم لدواع أمنية.

وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد إن القرار اتخذ أمس خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفا من موظفي البنوك. ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيراً إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.

وقال الاتحاد في بيان "يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح اليوم حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

وبرر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفو البنوك في إطار الاحتجاجات وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم. وفرضت البنوك قيودا على سحب الدولار الأمريكي والتحويلات للخارج.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أمس إن المحادثات السياسية مستمرة من أجل تشكيل حكومة جديدة وإنه لن يبحث الأمر علنا لأنه يريد "ترك الباب مفتوحا".

وقالت ثلاثة مصادر بارزة لرويترز إن المحادثات ما زالت متعثرة للاتفاق على حكومة جديدة مطلوبة بشدة في لبنان.

وقال نصر الله في حديث نقله التلفزيون "في ما يتعلق ببحث الحكومة والتكليف والتأليف، اللقاءات متواصلة والنقاشات الدائرة في البلد. أنا لن أتحدث في أمر لسنا مضطرين الآن لكي ندلي بأي كلام وسنترك الباب مفتوحا".