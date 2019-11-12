جمعية المصارف العمانية تختتم بطولة البولينج للمصارف الثانية



مسقط - الرؤية

اختتمت بطولة البولينج للمصارف الثانية فعالياتها في حفل أقيم تحت رعاية عبدالعزيز المنذري من البنك المركزي العُماني، وجرى تتويج الفائزين عن فئة الفرق وهم: البنك الوطني العماني (المركز الأول) والبنك المركزي العُماني (المركز الثاني)، وبنك HSBC (المركز الثالث).

وشهدت البطولة والتي تهدف إلى تقوية العلاقات وبناء روابط أفضل بين مجتمع المصارف، مشاركة 17 مصرفًا بينها البنك المركزي العماني، بنك مسقط، بنك ظفار، البنك الوطني العُماني، بنك عُمان العربي، بنك HSBC، البنك الأهلي، صحار الدولي، بنك أبوظبي الأول، بنك العز الإسلامي، بنك نزوى، بنك ستاندرد تشارترد، بنك قطر الوطني، حبيب بنك، بنك التنمية العماني، بنك الإسكان العماني، وبنك برودا.

وأقيمت النسخة الثانية من بطولة البولينج للمصارف، التي نظمتها جمعية المصارف العمانية بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، في مركز البولينج بالسيب من ٣ إلى ٦ نوفمبر 2019 وتضمن منافسات في مختلف الفئات الفردية، والزوجية، والثلاثية وجولات الفرق.

وتأتي هذه الفعالية السنوية ضمن جهود جمعية المصارف العمانية للترويج لمختلف أنواع الرياضات وتشجيع مجتمع المصارف على اتباع أسلوب حياة صحي.