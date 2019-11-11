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"الإحصاء والمعلومات" يصدر العدد الرابع من دليل المؤشرات الوطنية

الإثنين 11 نوفمبر 2019 08:30 م بتوقيت مسقط

"الإحصاء والمعلومات" يصدر العدد الرابع من دليل المؤشرات الوطنية

 

مسقط - الرؤية

أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العدد الرابع من دليل المؤشرات الوطنية، ويقدم شرحا مفصلا حول أهم المؤشرات الإحصائية لقطاع الاتصالات من حيث أهميتها ومنهجية احتسابها ودوريتها وغيرها مـن المعلومات الوصفية الأخرى التي تهم مستعملي البيانات الراغبين في فهـم طبيعة بيانات الاتصالات.

ويتضمن العدد فصلا حول المفاهيم العامة التي تقدم تعريفا لكل مكون من مكونات مؤشرات الاتصالات والتي تشمل الخدمات البريدية سواء الحكومية وخالص الأجرة والبريد العاجل وبريد الرسائل والبريد العادي والطرود إضافة إلى ما يتعلق بالاتصالات كخطوط الهاتف التماثلية والاشتراكات الهاتفية المتنقلة وخدمة الانترنت.

وفي الفصل الثاني المتعلق بالإحصاءات البريدية يوضح الدليل ماهية هذه الإحصاءات من حيث كيفية احتساب أعداد مكاتب وصناديق البريد ووكالات التوزيع وصناديق إيداع المراسلات وكذلك عدد الرسائل والمراسلات والطرود البريدية بأنواعها.

وخصص الدليل الفصل الثالث لمؤشرات الاتصالات من حيث احتساب عدد اشتراكات الهواتف الثابتة (آجلة الدفع ومدفوعة القيمة مسبقا) وقنوات الشبكات الرقمية والخطوط اللاسلكية واشتراكات الإنترنت ونسبة من يملكون الهواتف أو الإنترنت والحواسيب مع بيان مصادر الحصول على هذه البيانات.

ويأتي إعداد دليل للبيانات والمؤشرات الإحصائية الوطنية بهدف رفع كفاءة الاسـتفادة من هذه البيانات والمؤشرات التي يتم إتاحتها ونشرها من جهة، ولتيسير عمليـة تداولهـا بين مختلف الجهات بطريقـة أكثر فعالية من جهة أخرى، كما يهدف الدليل إلى إزالة أي غموض أو تضارب قد ينشأ عند استخدام البيانات والمؤشرات، مما يؤدى إلى مزيد من الثقة في البيانات والمؤشرات الصادرة عن المركز.

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