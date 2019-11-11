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بالتفاصيل .. إضراب عمال الطيران المدني بالكويت

الإثنين 11 نوفمبر 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

بالتفاصيل .. إضراب عمال الطيران المدني بالكويت

الكويت - الوكالات

نظمت نقابة العاملين في الطيران المدني بالكويت إضرابا جزئيا عن العمل اليوم الاثنين، للمطالبة بما يعرف بـ"البدل الموحد" لجميع العاملين.

وتجمعت أعداد من موظفي إدارة الطيران في ساحة بمطار الكويت لمدة ساعة واحدة، من العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، وارتدى بعضهم شارات مكتوبا عليها "إضرابنا من أجل حقوقنا".

وتطالب النقابة بأن يحصل العاملون بالطيران المدني على "البدل الموحد" مقابل ما يتعرضون له من أخطار العدوى والضوضاء والتلوث والسهر بسبب طبيعة عملهم.

من جهتها قالت إدارة الطيران المدني إن حركة الملاحة في مطار الكويت سارت بشكل طبيعي ولم تتأثر بالإضراب، فيما قال رئيس نقابة العاملين في الطيران المدني جابر العازمي إن خمس رحلات أو ستا تأثرت بالإضراب.

وأضاف: "نجحنا في إضرابنا الأول اليوم ونتمنى ألا نصل إلى الإضراب الثاني والثالث، لأنه سيتسبب في خسائر ستتحملها الجهات المسؤولة عن الطيران المدني".

ومن المقرر أن يضرب العاملون ساعتين يوم الأربعاء المقبل ويوما كاملا الاثنين المقبل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وتؤكد إدارة الطيران المدني أن "البدل الموحد" مخصص للموظفين العاملين في مطار الكویت بنظام النوبة ولا یشمل كل موظفي الإدارة، لكنه معروض حالیا على مجلس الخدمة المدنیة وهي تأمل في إقراره بأقرب وقت ممكن.

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