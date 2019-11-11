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"يوم العزاب" يرفع مبيعات "علي بابا" إلى مستوى قياسي

الإثنين 11 نوفمبر 2019 03:30 م بتوقيت مسقط

"يوم العزاب" يرفع مبيعات "علي بابا" إلى مستوى قياسي

 

قفزت مبيعات شركة علي بابا الصينية في أول تسع ساعات من مهرجان "يوم العزاب" السنوي للتسوق بنسبة 25 في المئة، وهو ما يعادل نحو ثلثي مبيعات شركة "أمازون" الأميركية في أحدث ربع سنة.

وقالت شركة علي بابا، وهي شركة تجزئة صينية عملاقة، الاثنين، إن مبيعات مهرجانها السنوي للتسوق، المعروف باسم "يوم العزاب"، خلال الساعات التسع الأولى قفزت 25 في المئة، وبلغت 23 مليار دولار أميركي.

غير أن المحللين يعتقدون أن نمو مبيعات إجمالي المناسبة، التي تستمر 24 ساعة، ستكون أقل من نظيرتها في العام السابق، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النمو الاقتصادي في الصين صوب مستوى تاريخي منخفض.

وبجانب كونه مقياسا لمعنويات المستهلكين الصينيين، أصبح الحدث أيضا هذا العام مناسبة ترويجية لمجموعة علي بابا القابضة، إذ تعتزم الشركة بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الأسهم في هونغ كونغ، وفق ما ذكرت رويترز.

وبحسب الوكالة، فقد أنفقت علي بابا، المدرجة في الولايات المتحدة، الكثير لتنويع أنشطتها، غير أنها ما زالت تجني أكثر من أربعة أخماس إيراداتها من التجارة الإلكترونية.

يشار إلى أنه منذ العام 2009، يروج رئيس علي بابا ورئيسها التنفيذي دانييل تشانغ لمهرجان "يوم العزاب"، الذي يشبه "الجمعة السوداء" و"اثنين الإنترنت" في الولايات المتحدة، باعتباره مهرجانا للتسوق، والذي نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت في العالم.

وكان صافي مبيعات علي بابا عبر الإنترنت في يوم العزاب من العام الماضي بلغ 30 مليار دولار، على شتى منصاتها.

وتخطت بذلك إجمالي "اثنين الإنترنت" الأميركي البالغ 7.9 مليار دولار، كما كان أعلى بنسبة 27 في المئة عن العام 2018، لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى 10 أعوام مضت.

 

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