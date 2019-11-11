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عبدة الشيطان

الإثنين 11 نوفمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

عبدة الشيطان

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

يُربّطُ العبدُ من أخلاقه الدونِ

لا أفقَ يبلغه فوق السلاطينِ

//

إنْ غلَّ عالمه والخبز يملكه

يرضى بقسمته والنفسُ في الهونِ

//

الذل شيمته ماضٍ بخيبته

لا مشتكٍ قدرا يسقي الأمرّينِ

//

برسيمه عفنٌ والسوط يجلده

صبرٌ عقيدته..(قالوا من الدين)!!

//

قد حُرّفت كذبا أسفار خالقه

لوحٌ يسطره بوق الفراعينِ!

//

معبودهم شبقٌ بالدمّ منغمسٌ

أحجار معبده: عظم المساكين

//

في صرحه صنمٌ للحرب يدفعه

من أجله صرفت أموال قارون!!

//

هو الكبير فلا سلطان يبلغه

طالت حميّته كلّ الملاعينِ

//

فابدأ بأكبرهم كسرا بلا وجلٍ

أو فانتظر فغدا.. ذبح القرابين!!

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