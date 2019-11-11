عبدة الشيطان

د. ريم سليمان الخش| باريس
يُربّطُ العبدُ من أخلاقه الدونِ
لا أفقَ يبلغه فوق السلاطينِ
//
إنْ غلَّ عالمه والخبز يملكه
يرضى بقسمته والنفسُ في الهونِ
//
الذل شيمته ماضٍ بخيبته
لا مشتكٍ قدرا يسقي الأمرّينِ
//
برسيمه عفنٌ والسوط يجلده
صبرٌ عقيدته..(قالوا من الدين)!!
//
قد حُرّفت كذبا أسفار خالقه
لوحٌ يسطره بوق الفراعينِ!
//
معبودهم شبقٌ بالدمّ منغمسٌ
أحجار معبده: عظم المساكين
//
في صرحه صنمٌ للحرب يدفعه
من أجله صرفت أموال قارون!!
//
هو الكبير فلا سلطان يبلغه
طالت حميّته كلّ الملاعينِ
//
فابدأ بأكبرهم كسرا بلا وجلٍ
أو فانتظر فغدا.. ذبح القرابين!!