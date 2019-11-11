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انتهاء صفقة استئجار أراض أردنية لمزارعين إسرائيليين

الإثنين 11 نوفمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

انتهاء صفقة استئجار أراض أردنية لمزارعين إسرائيليين

الباقورة - رويترز

انتهى أمس أجل اتفاق بدأ سريانه قبل 25 عاماً بين الأردن وإسرائيل، أتاح للمزارعين الإسرائيليين زراعة أرض أردنية على الحدود.

وبمقتضى هذا الاتفاق الذي كان جزءا من معاهدة السلام المبرمة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، تم الاعتراف بأن قطعتين من الأرض على الحدود تخضعان للسيادة الأردنية وسمح اتفاق خاص للمزارعين الإسرائيليين بزراعة الأرض وللزائرين بالتجول في حديقة جزيرة السلام في المنطقة. إلا أنَّ الأردن أعلن في 2018  أنَّه لا يريد مواصلة العمل بهذا الترتيب وذلك فيما اعتبر على نطاق واسع علامة على توتر متزايد في العلاقات الدبلوماسية.

وقال إيلي أرازي (74 عامًا) الذي تتولى المزرعة الجماعية التي ينتمي لها زراعة إحدى قطعتي الأرض واسمها بالعبرية نهاراييم وبالعربية الباقورة "كان الأمر أشبه بلكمة في الوجه".

ونهاراييم كلمة عبرية معناها "نهران" وتقع هذه المنطقة عند ملتقى نهري اليرموك والأردن. ويقول إسرائيليون إن هناك ما يثبت حقوق ملكية خاصة في المنطقة ترجع إلى عشرينيات القرن العشرين حينما كانت المنطقة جزءًا من فلسطين تحت الانتداب البريطاني.

وقال أرازي إن مزرعته الجماعية، أو الكيبوتز، واسمها أشدوت يعقوب ميوهاد تزرع محاصيل في المنطقة منذ 70 عاماً من بينها الزيتون والموز والأفوكادو.

وفي معاهدة السلام تأكدت السيادة الأردنية على المنطقة بينما احتفظ الإسرائيليون بالملكية الخاصة للأرض والبنود الخاصة التي تسمح بحرية التنقل.

وقال أوري أرييل وزير الزراعة الإسرائيلي إن انتهاء العمل بالاتفاق الخاص بالأرض جاء في وقت بلغت فيه العلاقات الإسرائيلية الأردنية نقطة متدنية. وقال لرويترز "لسنا في شهر عسل. بل في فترة من الشجار المستمر".

وفي أحدث مثال على ذلك شعر الأردن بالصدمة بفعل تصريحات لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وعد فيها خلال الدعاية الانتخابية في انتخابات سبتمبر الماضي بضم غور الأردن.

 

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