الإثنين, 11 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

ألمانيا تحذر فرنسا من تقويض حلف شمال الأطلسي

الإثنين 11 نوفمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

برلين - رويترز

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس من تقويض حلف شمال الأطلسي، وذلك في أقوى رد من برلين حتى الآن على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد فيها الحلف الأمني.

وكان ماكرون قال لمجلة (ذي إيكونوميست) الأسبوع الماضي إن حلف شمال الأطلسي في حالة "موت إكلينيكي"، مشيرا إلى الافتقار للتنسيق وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب. وأبدى تشككه كذلك في قاعدة أمنية تفيد بأن الهجوم على عضو بالحلف يعني الهجوم على كل الحلفاء.

وتأتي تصريحات ماكرون قبل حوالي شهر على قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في لندن يوم الرابع من ديسمبر.

وكتب ماس يقول في عمود نشرته مجلة (دير شبيجل) على موقعها الإلكتروني "سيكون من الخطأ أن نقوض حلف شمال الأطلسي. بدون الولايات المتحدة لن تتمكن ألمانيا ولا أوروبا من حماية نفسها على نحو فعال".

وأيد ماس دعوة ماكرون إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا. وقال "لذلك نعمل مع فرنسا جاهدين على بناء أوروبا تعمل معا عن كثب في مجال السياسات الأمنية".  لكنه حذر من التسبب في مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقال "نعم نريد أوروبا قوية وذات سيادة، لكننا نحتاجها في إطار حلف شمال أطلسي قوي وليس كبديل عنه".

ودعا ماس إلى إقامة مجلس للأمن الأوروبي تكون بريطانيا عضوا فيه بصرف النظر عن خروجها المزمع من الاتحاد الأوروبي.  وقال إنه يعمل عن كثب على هذه الفكرة مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان وأضاف أن ألمانيا تهدف إلى تقديم إطار عمل لمجلس الأمن الأوروبي أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام2020.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تسجيل أسبوعي مصور إن حلف شمال الأطلسي هو الركيزة الأساسية لبنية ألمانيا الدفاعية وأضافت أنه يتعين على الدول الأوروبية الاضطلاع بمزيد من المسؤوليات في الحلف.  وأضافت "سنطور نظم أسلحة معا في المستقبل. ويشمل ذلك مشروع طائرات مقاتلة جديدة فضلا عن دبابة".

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 مارس 2017

ألمانيا ترفض "مزاعم" الرئيس الأمريكي: لا يوجد حساب ديون في حلف شمال الأطلسي

المزيد

08 أغسطس 2016

ألمانيا: تقارب تركيا وروسيا لن يؤثر على دور أنقرة في "الأطلسي"

المزيد

27 سبتمبر 2016

وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي يزور معالم نخل

المزيد

15 يونيو 2016

حلف شمال الأطلسي: روسيا تكرر انتهاك وقف إطلاق النار بأوكرانيا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تنبيهات بإخراج المركبات من مجاري الأودية .. وإنقاذ 3 أشخاص بالرستاق

المحليات - شرطة

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إنجاز مشروع البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية بنهاية العام الجاري

الاقتصاد - محلي

بالفيديو والصور: استمرار هطول الأمطار على عدد من الولايات .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

بأوامر سامية.. بدء أولى جلسات دور الانعقاد السنوي الأول لمجلس الدولة 14 نوفمبر

عمان - الدولة والشورى

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

سائق حافلة مدرسية يتوفى أثناء قيادتها وطالب ينقذ الموقف

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة