"أس في بيتي صحار" للنسيج تبدأ الإنتاج من الوحدة الثانية لخيوط القطن.. 20 نوفمبر

صحار – الرؤية

تستعد شركة "أس في بيتي صحار" للنسيج لبدء الإنتاج من الوحدة الثانية لإنتاج خيوط القطن في مصنعها بصحار، وقد بدأت الشركة إنتاجها من الوحدة الأولى في ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين تلتزم الشركة ببناء القدرات، وتوفير فرص التدريب والتوظيف للعمانيين، ويعد بدء الإنتاج من الوحدة الثانية بمثابة خطوة فارقة في تاريخ الشركة وإضافة ملموسة للجهود التي تقوم بها السلطنة لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتحتفل الشركة بالافتتاح الرسمي للوحدة الثانية لشركة أس في بيتي صحار للنسيج في المنطقة الحرة بصحار يوم الأربعاء 20 نوفمبر، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري، وزير القوى العاملة، تقديرا للأداء الجيد للشركة وحرصها على ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وقال فينود بيتي، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة شري فالاب بيتي إن بداية الإنتاج من الوحدة الثانية يمثل بداية فصل جديد في مسيرة التصنيع في السلطنة لأنه يفتح الباب أمام العديد من الفرص لتحقيق النمو المنشود في هذا القطاع ووضع السلطنة بقوة على خريطة صناعة المنسوجات على مستوى العالم. كذلك فإن شركة "أس في بيتي" صحار للنسيج هي ترجمة حقيقية للتوجيهات الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والحكومة الرشيدة فيما يتعلق بتوفير مناخ عمل جاذب للاستثمار ويساعد على دعم وتعزيز الصادرات غير النفطية، كما يأتي تأسيس الشركة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث تعد الشركة إحدى المؤسسات العمانية التي تستهدف أسواق التصدير بـ 100% من إنتاجها.

وتعد شركة أس في بيتي صحار للنسيج الشركة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، ما يعني أن لديها ميزة تنافسية فريدة مقارنة بالشركات الأخرى لأنها تعتبر في منطقة حيوية واستراتيجية على طريق التجارة العالمية. وتستهدف الشركة الوصول بتدفقاتها المالية عن طريق التصدير إلى حوالي 240 مليون دولار أمريكي في العام من خلال تحويل القطن الخام الذي يتم استيراده إلى خيوط يجري تصديرها إلى أسواق عدة مثل الصين وباكستان وبنجلاديش وفيتنام وغيرها.

وأضاف فينود بيتي أن الشركة وظفت 1000 امرأة عُمانية يتلقين التدريب حالياً في مركز التدريب الذي أقامته الشركة بالتعاون مع الصندوق الوطني للتدريب ووزارة القوى العاملة. ويوفر المركز تدريباً عملياً على مستوى عال بالتطبيق على أحدث أجهزة الغزل والنسيج الموجودة في المصنع، ويمثل نقلة نوعية وإضافة جيدة للجهود المبذولة لتمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات. ولفت إلى أن شركة أس في بيتي صحار للنسيج هي جزء من مجموعة شري فالاب بيتي، وهي مجموعة عمرها أكثر من 100 عام وواحدة من أكبر مصنعي خيوط القطن المدمجة في العالم.