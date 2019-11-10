"عمانتل" تحصد جائزة أفضل مركز بيانات بالشرق الأوسط

مسقط – الرؤية

يجسد مركز بيانات "عمانتل" مرحلة هامة لحاضر ومستقبل خدمات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بالسلطنة كونه يمثل نقطة ارتكاز لتدفق المعلومات بين الأطراف المستفيدة من الخدمات المبتكرة التي توفرها الشركة لمشتركيها الاستراتيجيين، إضافة إلى خدمات أمن الشبكات وخدمات الحوسبة السحابية، مما جعل مركز البيانات خيارا نموذجيا للشركات المحلية والعالمية العاملة بمختلف القطاعات، وهو ما أهّله لحصد جائزة "أفضل مركز للبيانات الرقمية" على مستوى الشرق الأوسط ضمن جوائز عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2019 الذي أقيم بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا.

وقال بهاء بن محمد اللواتي القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية في عمانتل إن مركز البيانات الرقمية يُعزز حصة عمانتل في سوق خدمات مراكز البيانات في السلطنة، مشيرًا إلى أن المركز يتواجد في 3 مواقع استراتيجية مختلفة في السلطنة في كل من مسقط، والرسيل والدقم، ويمتلك مركز البيانات الحصة السوقية الأكبر في السلطنة، وهو ما يجعلنا الشريك التجاري المفضل لكبار المشتركين التجاريين.

وعبر القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية في عمانتل عن سعادته بفوز مركز البيانات بجائزة أفضل "مركز للبيانات الرقمية" على مستوى الشرق الأوسط، وقال إنه أول مركز بيانات من المستوى الثالث Tier 3في عمان وهو حائز على شهادات أيزو 27001:2013 & 20000:2011 . ويعتمد المركز على جودة المرافق والخدمات السحابية التي يقدمها مستفيدا من تنوع الكابلات البحرية الدولية التي تمتلكها عمانتل والتي تربط السلطنة ببقية العالم.

ومن جانبه قال مقبول الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك عن جائزة أفضل مركز للبيانات الرقمية إن الجائزة تعد تأكيدا على البنية الأساسية القوية التي نقدمها لعملائنا، والتي حصلت مؤخرًا على شهادة معايير أمان بيانات بطاقة الدفع (PCI DSS) مما يجعلنا مقدم الخدمات المدارة MSP الوحيد في عمان مع هذه الميزة. مع تقديم مجموعة رائعة من خدمات مراكز البيانات التي تغطي IaaS وPaaS وSaaS وDRaaS وBackup وColocation، كما تسلط هذه الجائزة الضوء على مستوى الاهتمام الذي نقدمه لعملائنا من خلال مختلف الحلول والخدمات الرقمية.