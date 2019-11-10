البنك الأهلي يدعم فعالية "المشي السنوي" لجمعية السرطان

مسقط - الرؤية

شارك البنك الأهلي في فعالية يوم المشي السنوي والذي نظمته الجمعية العمانية للسرطان بحديقة القرم الطبيعية بمسقط، تحت شعار "معاً ننجح"، ضمن حرص البنك على نشر الوعي العام بأنواع المرض وتقديم الدعم المعنوي للمصابين به.

وشارك في الفعالية مجموعة من موظفي البنك الأهلي وعائلاتهم كمتطوعين من البنك ضمن مبادرات "الأهلي يهتم"، وقد أقيمت فعالية المشي تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وتأتي بهدف تعزيز الثقافة العامة بالمرض وأسبابه وأعراضه وطرق تجنبه. وصاحب الحدث الذي استمر لمسافة نحو 3 كيلومترات، تنظيم ركن خاص لمطاعم الأطعمة الصحية، إضافة إلى تخصيص ركن آمن للأطفال للاستمتاع بوقتهم تحت إشراف مشرفين مختصين، كما أقيمت على هامش المناسبة سحوبات على جوائز قيّمة. وتشكل برامج المسؤولية الاجتماعية وعبر مبادرات "الأهلي يهتم" محوراً رئيسياً في خطط البنك الإستراتيجية والهادفة إلى تعزيز مكانته كأحد البنوك الرائدة في السلطنة من خلال مواصلة مشاركاته المستمرة والتي تؤكد التزامه تجاه كافة شرائح المجتمع.