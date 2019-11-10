الأحد, 10 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

لنبني الوطن بسواعدنا

الأحد 10 نوفمبر 2019 07:34 م بتوقيت مسقط

لنبني الوطن بسواعدنا
أفلح الصقري

أفلح الصقري
المزيد من المقالات
لنبني الوطن بسواعدنا السباق إلى رئاسة مجلس الشورى

أفلح بن عبدالله الصقري

 

قد يعلم الجميع أن بناء الوطن يحتاج إلى سواعد مخلصة تدرك حجم الأمانة المُلقاة على عاتقها فمثله كمثل بناء المنزل يبدأ بالتخطيط ثم الخارطة ثم الحفر فالطوب، حتى يصل إلى مراحل الجاهزية خطوة تلو الأُخرى، كذلك هو بناء الوطن على نفس النهج يمر بمراحل بداية من التربية السليمة والعلم ثم العمل انتهاءً بالبناء المُكتمل الأركان.

إنَّ السواعد الشابة التي يُعول عليها اليوم لبناء الوطن هي ذاتها من تربت ودرست وسهرت وواصلت الليل بالنهار للوصول إلى تحقيق الطموح الذي ترى من خلاله وطناً مُتماسكاً، مُترابطاً بنسيج واحد ينهض أمام أعينها حتى يكون حديث العالم أجمع، ويكون حديثاً يقدم في وسائل  الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يفخر به الصغير قبل الكبير، ورمزاً من رموز العز والمجد.

وحيثما يتواجد المواطن نرى الاستقرار فالوطن للجميع دون تدخل خارجي وذلك الاستقرار لا يأتي إلا بالجهود وتقديم المشورة والتشاور بين مُختلف الفئات ومن إنتاج سواعد البلد فنرى المِهن والوظائف يتمسك بها أبناء وبنات الوطن وفي مختلف المجالات التربوية والصحية والإدارية والعسكرية.

إنَّ مراحل البناء التي ذكرناها آنفاً تتخللها كثير من التحديات والعوائق ولا يمر سطر في الحياة دون نقطة أو فواصل بينها، ولكن بالتكاتف وكسر الإحباط ومواصلة الإرادة يتحقق المطلوب، وتكتمل المسيرة، وينهض الوطن، ولنا أمثلة كثيرة في الدول المتقدمة والتي اعتمدت اعتماداً كُلياً على سواعد بلادها في مراحل البناء الأولـى وحتى اليوم فلا نجد العامل الخارجي يدخل في الصراعات المحلية أو يتحكم في السوق المحلي ولا حتى يتقدم طوابير البناء ، فهل رأيتم الأسمنت يتقدم رص الطوب..؟ هكذا هم أبناء الوطن تنبني مسيرة الخير بسواعدهم وسلاحهم العلم والعمل لخير ومصلحة أجيال المستقبل ومن يأتي بعدهم.

نعم نحنُ أبناء هذا الوطن الطيب المعطاء، سنبني وطننا بسواعدنا فنحن قادرون ما كان سلاحنا العلم وطموحنا اعتلاء القمم، متى ما أُتيحت لنا الفرصة ولن نُفرط فيها وسنتقدم إلى الأمام مُلبين النداء، عازمين على البناء معتلين السماء، ولنكن مِعول بناء لا مِعول هدم ولنُحافظ على ما بناه أجدادنا السابقون ونواصل ما توقف هم عنده.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أكتوبر 2017

باحثون عن عمل: نعاهد جلالته أن نبقى عند حسن الظن ونبذل أقصى جهودنا لكي نبني الوطن بسواعدنا وعقولنا

المزيد

20 نوفمبر 2017

تنظيم فعالية "نقرأ لنبني إنسان عمان"

المزيد

27 أغسطس 2017

أحمد صفرار: "ليالي المهرجان" برنامج فريد من نوعه في الوطن العربي ليس له مثيل في الوطن العربي

المزيد

06 نوفمبر 2018

هذا الوطن ليس لي

المزيد

كتاب آخرين

راشد بن حمد الجنيبي

كاتب

د.محمد بن سعيد الشعشعي

كاتب

حمد بن عبد الله بن محمد الحــــوسني

كاتب

علي بن بدر البوسعيدي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إنجاز مشروع البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية بنهاية العام الجاري

الاقتصاد - محلي

بالفيديو والصور: استمرار هطول الأمطار على عدد من الولايات .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

انتخاب نائبي رئيس مجلس الدولة وأعضاء المكتب.. الخميس

عمان - الدولة والشورى

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالصور.. وزير الخدمة المدنية يكرم 230 من المجيدين والمجيدات في "التنمية المعرفية"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

سائق حافلة مدرسية يتوفى أثناء قيادتها وطالب ينقذ الموقف

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة