رسميا.. إيران تبدأ بناء مفاعل نووي جديد في بوشهر

طهران - الوكالات

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران بدأت يوم الأحد في صب الاسمنت في محطة ثانية للطاقة النووية، في خطوة مهمة لبناء المنشأة في مدينة بوشهر الجنوبية بمساعدة من روسيا.

وقال علي أكبر صالحي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مراسم بثها التلفزيون ”الطاقة النووية توفر كهرباء يمكن الاعتماد عليها... كل محطة نووية توفر لنا 11 مليون برميل من النفط أي 660 مليون دولار سنويا“. وقال مصدران مطلعان في أواخر أكتوبر إن الولايات المتحدة تعتزم السماح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية لتجعل من الأصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.

وذكرت وكالة فارس للأنباء الإيرانية أن عملية صب الخرسانة في الوحدة الثانية بمحطة بوشهر (700 كلم جنوب العاصمة طهران) بدأت اليوم بحضور مسؤولين إيرانيين وروس.

وتحدث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة للأجيال القادمة.. وقال إن كل ألف ميجاوات من الطاقة النووية ستمنع 21 مليون طن من إطلاق الغازات الملوثة حتى عام 2027. وأضاف : "نحتاج إلى 11 مليون برميل من النفط الخام سنويا ومع بناء الوحدتين الثانية والثالثة سيتم توفير 660 مليون دولار سنويا في ايران".