بالفيديو.. الإعصار "بلبل" يقتل 6 أشخاص في بنجلاديش

دكا – الوكالات

أكد مسؤولون في بنجلاديش أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم ولا يزال عشرات الصيادين في عداد المفقودين، جراء إعصار "بلبل" الذي ضرب سواحل البلاد مساء أمس السبت.

وقتل خمسة من الضحايا الست جراء سقوط الأشجار عليهم، بمن فيهم سيدة في سن 52 عاما أمضت الليلة الماضية في ملجأ وعادت في الصباح إلى منزلها قبل أن انهارت عليه شجرة.

وأما بخصوص الضحية السادسة، فهو صياد في سن 60 عاما فقد رفض ترك منزله والإجلاء إلى ملجأ آمن.

كما أسفر الإعصار عن إصابة نحو 30 شخصا وتدمير قرابة ستة آلاف منزل كليا أو جزئيا.

علاوة على ذلك لم يعد قاربا صيد من البحر وكان على متنيهما 36 صيادا، وسط مخاوف متزايدة من أنهم ربما راحوا أيضا ضحية لـ"بلبل".

لكن المسؤولين يشيرون إلى أن عمليات الإجلاء واسعة النطاق التي طالت نحو مليونين من سكان المناطق الساحلية، أتاحت للسلطات تقليص الخسائر البشرية والحد من الأضرار جراء الإعصار.

ونجحت السلطات في إنقاذ 1.2 ألف سائح علقوا في جزيرة سانت مارتن بسبب الإعصار الذي بلغت سرعة ريحه 120 كم في ساعة.