بالصور .. أمطار الخير تسقي الرستاق

الرستاق – طالب المقبالي

شهدت ولاية الرستاق والقرى التابعة لها، اليوم الأحد هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيزة، وقد سالت على إثرها الأودية والشعاب، وذلك ضمن التاثيرات المباشرة للمنخفض الجوي الذي تشهده أجواء السلطنة حاليا.