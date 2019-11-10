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بالصور .. أمطار الخير تسقي الرستاق

الأحد 10 نوفمبر 2019 01:13 م بتوقيت مسقط

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الرستاق – طالب المقبالي

شهدت ولاية الرستاق والقرى التابعة لها، اليوم الأحد هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيزة، وقد سالت على إثرها الأودية والشعاب، وذلك ضمن التاثيرات المباشرة للمنخفض الجوي الذي تشهده أجواء السلطنة حاليا.

 

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