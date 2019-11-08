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بمناسبة ذكرى المولد النبوي

نيابة عن جلالة السلطان.. هيثم بن طارق يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة

الجمعة 08 نوفمبر 2019 10:42 م بتوقيت مسقط

نيابة عن جلالة السلطان.. هيثم بن طارق يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة

مسقط- العمانية

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رعى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد قراءة السيرة النبوية الشريفة بمناسبة الذكرى العطرة لمولد رسول الله الكريم وخاتم النبيين والمرسلين سيّدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بقاعة المولد بقصر العلم العامر مساء الجمعة.

حضر قراءة السيرة النبوية الشريفة عدد من أصحاب السمو ورئيسا مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية بالسلطنة وعدد من  من أصحاب السعادة الوكلاء.

أعاد الله سبحانه وتعالى هذه المناسبة الجليلة وأمثالها على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، وعلى الشعب العماني بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليُمن والخير والبركات.

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