عبد الرزاق الصغير | المغرب

لن أفتح الباب

لن أقف على شرفة تطل على سراب

يا ما أشرت ليلا لحافلات كنت على يقين أنها لن تتوقف

يا ما سريت، مصباح هاتفي معطوب يقرأ لي الذئب قصائد الصعاليك

يا ما نهضت بلا شيء على أكتافي

رؤوس أفكاري دبابيس الكيردون

يا ما تحاشيت الأضواء

وتسربت في الحلكة من بين الفجوج

والشقوق

وأرصفة الموانئ

خائف

يا ما مشيت في ظل مجلات وجرائد في الظل

يا ما قرأت تحت ضوء القمر

نصوصا مكسرة

تدير عني النوافذ والقنافذ رقابها مستكملةً سعيها بحثا عن حشرات مضيئة

يكمل الضفدع فقس هنيهات الصمت راكبا على ظهر أنثاه

لن أفتح الباب

ولن أقف عل جرف يطل على عدم.