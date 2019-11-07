مناقشة خطة عمل هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول الخليج

مسقط- العمانية

ناقش الاجتماع التحضيري الخامس عشر لرؤساء الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي أمس خطة عمل هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس الداخلية والإقليمية والدولية في مجالات العمل الإنساني والإغاثي المشترك بمقر الهيئة الاستشارية لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

وقال علي بن إبراهيم الرئيسي الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية رئيس الاجتماع إن الاجتماع ناقش 10 بنود محولة من اللجان تتعلق بالتنسيق والتعاون والترشيح الدولي وإعداد الكوادر والعمل الميداني والإغاثي والإسعاف، وأضاف الرئيسي أن الاجتماع جاء لإعداد الصيغة النهائية لاجتماع الرؤساء غدا للاعتماد لرفعها لأصحاب المعالي الوزراء ومن ثم رفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

من جانبه، صرح الوزير المفوض محسن بن مبارك الدوسري مدير إدارة الصحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن الاجتماع التحضيري الخامس عشر لرؤساء الهلال الأحمر بدول المجلس ناقش مشاريع القرارات التي تتضمن خطة عمل رؤساء الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لخمس سنوات وفعاليات اليوم الخليجي للهلال الأحمر تحت شعار "عطاؤنا واحد" وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة لتعزيز العمل الإغاثي الإنساني لإيصال رسالة للمجتمع الخليجي والعربي والإسلامي.