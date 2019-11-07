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طعن سياح قرب آثار رومانية في الأردن

الخميس 07 نوفمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

طعن سياح قرب آثار رومانية في الأردن

عمان - رويترز

 

قالت الشرطة الأردنية إن عددا من السياح المتحدثين بالإسبانية ومرشدا محليا ورجل أمن تعرضوا للطعن أمس في مدينة جرش التي يتردد عليها السياح الأجانب، وأضافت أنها اعتقلت رجلا فيما يتعلق بالواقعة.

وأبلغ مصدر أمني رويترز في البداية أنّ ثلاثا من الضحايا نساء إسبانيات لكن إسبانيا قالت إنّه لا يوجد مصابون من مواطنيها. وأظهرت لقطات مصورة للحادث بثتها وسائل إعلام أردنية ضحايا يتحدثون الإسبانية بلكنات أمريكية لاتينية على ما يبدو.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملوث ببقع دماء.  وقال مصدر أمني آخر إن اثنتين من السائحات في حالة حرجة لكنه لم يخض في تفاصيل.

وشهد الأردن ارتفاعا في عدد السياح الأوروبيين خلال العامين الماضيين ويعتبره منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أمانا في الشرق الأوسط.  ونادرا ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في المملكة.

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