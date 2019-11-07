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إردوغان يسخر من "الدعاية والجلبة الأمريكية"

تركيا تعتقل زوجة وشقيقة وصهر البغدادي في سوريا

الخميس 07 نوفمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

تركيا تعتقل زوجة وشقيقة وصهر البغدادي في سوريا

أنقرة - رويترز

 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن بلاده اعتقلت إحدى زوجات أبو بكر البغدادي بعد أكثر من أسبوع من تفجير زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق نفسه خلال غارة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا.

وأضاف أردوغان في خطاب في جامعة أنقرة "الولايات المتحدة قالت إن البغدادي قتل نفسه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية بشأن هذا... لكنني أعلن هنا للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. وكذلك، اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا". ولم يكشف أردوغان عن تفاصيل.

وقال مسؤول تركي كبير هذا الأسبوع إن تركيا اعتقلت شقيقة البغدادي وزوجها وابنتها وتأمل في الحصول على معلومات منهم عن الدولة الإسلامية، إلا أن أنقرة لم تحدد ما إذا كانت لديهم معلومات عن عمليات التنظيم.

وبرز البغدادي بعد أن كان شخصا مغمورا ليقود التنظيم المتشدد ويعلن نفسه "خليفة" للمسلمين ويسيطر على مناطق شاسعة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017، ثم انتزع تحالف تقوده الولايات المتحدة المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم.

ورحّب قادة العالم بمقتله لكنّهم حذروا هم وخبراء أمنيون من أن التنظيم الذي ارتكب فظائع بحق أقليات دينية لا يزال يمثل تهديدا أمنيا في سوريا وخارجها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن زوجتين للبغدادي قتلتا أيضا في موقع الغارة الشهر الماضي.  وأعلن التنظيم تعيين خلف للبغدادي يدعى أبا إبراهيم الهاشمي القرشي. وذكر مسؤول أمريكي كبير الأسبوع الماضي إن واشنطن تحاول معرفة هوية الزعيم الجديد للتنظيم.

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