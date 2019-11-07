العملة الكورية تقفز بدعم من مفاوضات "الحرب التجارية"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أظهرت بيانات أن عملة كوريا الجنوبية ارتفعت مقابل الدولار خلال الشهر الماضي على الرغم من ضعف الاقتصاد، وذلك بدعم من التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع المخاوف تجاه الحرب التجارية، على ما ذكرت صحيفة "كوريا تايمز".

وأغلقت التداولات على الوون الكوري الجنوبي عند 1.159.20 وون مقابل الدولار الأمريكي، بزيادة 6.4 وون عن الجلسة السابقة، وبنحو 37 وونًا في نهاية سبتمبر.

وقال مراقبو السوق إن قوة الوون الأخيرة تنبع إلى حد كبير من الاحتمال المتزايد لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وليس من العوامل الاقتصادية.

وقال بايك سوك هيون المحلل في بنك شينهان: "رغم التحسن الذي طرأ على الظروف الاقتصادية لكوريا الجنوبية وتوقعاتها القاتمة، قفز الوون مؤخرًا مقابل العملة الأمريكية؛ حيث استجاب بحساسية لاتجاه المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وانخفضت العملة الكورية الجنوبية إلى 1.222.2 وون مقابل الدولار في 13 أغسطس بعد أن وضعت واشنطن بكين على قائمة "المتلاعبين بالعملة" وقالت إنها ستفرض رسومًا إضافية على السلع الصينية.

وتحول الوون بعد ذلك إلى اتجاه صعودي بعد أنباء عن مفاوضات تجارية رفيعة المستوى بين القوتين الاقتصاديين الرئيسيين، وبدأ في الارتفاع بشكل حاد بعد اتفاق التجارة الصغيرة بينهما في 11 أكتوبر.

وعادة ما تؤدي الحرب التجارية إلى انخفاض في حجم التجارة العالمية، مما يسبب أضرارا لكوريا الجنوبية إلى حد كبير بسبب اعتمادها الكبير على الصادرات.

وحققت كوريا الجنوبية نجاحًا كبيرًا من الأزمة التجارية الصينية الأمريكية حيث استوردت بكين العديد من السلع الوسيطة من سيول للصادرات إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من هذا العام وحده، هبطت الواردات الأمريكية من الصين بنسبة 12.3 % على أساس سنوي.

ويأتي التقدير الأخير للوون في ظل استمرار الاقتصاد الكوري الجنوبي في حالة ركود بسبب تباطؤ الصادرات وضعف الطلب المحلي.

ونما الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بنسبة 0.4% في الربع الثالث من العام مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، وهو تباطؤ من توسع ربع سنوي واحد في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وهبطت صادرات البلاد بنسبة 14.7% في شهر أكتوبر من العام الماضي، مما زاد من تراجعها إلى الشهر الحادي عشر على التوالي.

وانخفضت العملة المحلية إلى الدولار في أغسطس عندما تم الكشف عن البيانات الاقتصادية الضعيفة. انخفضت الوحدة النقدية الكورية بمقدار يصل إلى 9.6 وون مقابل الدولار في 25 أبريل وحده، عندما أعلن بنك كوريا عن انكماش الاقتصاد بنسبة 0.4% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بثلاثة أشهر سابقة.