مذكرات تفاهم بين "الغرفة" والمجر وبولندا

بودابست – العمانية

اختتم وفد رجال الأعمال العماني زيارته إلى المجر وبولندا بتوقيع مذكرات تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان ونظيراتها في المجر وبولندا إضافة إلى عقد جلسات مباشرة بين رجال الأعمال من البلدين الصديقين.

وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس الوفد إن الزيارة جاءت ضمن أجندة الغرفة لتسيير وفود تجارية إلى مختلف العواصم لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السلطنة. وأشار إلى أن الزيارة أوجدت مساحة لتبادل الأفكار والتعرف على الفرص الاستثمارية في كل من المجر وبولندا، مبينًا أن الوفد قام بتعريف الجانبين المجري والبولندي على الميزات والفرص الاستثمارية التي توفرها السلطنة من خلال أوراق العمل التي قدمت في المنتدى العماني المجري والبولندي.

وضم الوفد الزائر أعضاء من مجلس الدولة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وصندوق الاحتياطي العام للدولة.