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استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن - الوكالات

قالت  وسائل إعلام إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قدم  اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، في قصر باكنجهام، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنجهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر المقبل.

وفي كلمة ألقاها لإطلاق الحملة الانتخابية رسميا، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.

وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".

 

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