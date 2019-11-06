بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

مسقط - العُمانيَّة
أصْدَر حضرةُ صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم الأربعاء، مرسوميْن سلطانيين ساميين، بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وإصدار قانون الطيران المدني.
يتبع .....
الأربعاء 06 نوفمبر 2019 02:07 م بتوقيت مسقط
مسقط - العُمانيَّة
أصْدَر حضرةُ صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم الأربعاء، مرسوميْن سلطانيين ساميين، بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وإصدار قانون الطيران المدني.
يتبع .....
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