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بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 02:07 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

مسقط - العُمانيَّة

أصْدَر حضرةُ صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم الأربعاء، مرسوميْن سلطانيين ساميين، بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وإصدار قانون الطيران المدني.

يتبع .....


 

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