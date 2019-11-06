بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

مسقط - العُمانيَّة

أصْدَر حضرةُ صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم الأربعاء، مرسوميْن سلطانيين ساميين، بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وإصدار قانون الطيران المدني.

يتبع .....



