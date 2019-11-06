يسرقون لوحات السيارات لاستخدامها في التفحيط بشمال الباطنة

مسقط - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، بضبط شخصين بتهمة الاستعراض والتفحيط بالمركبة وسرقة أرقام من مركبات أخرى وتثبيتها في إحدى المركبات المضبوطة لتضليل هوية سائقها، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.