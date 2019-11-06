وفاء الشوفي | سوريا
ألفُ ريحٍ
لتكنسَ غصاتنا في حلق التنيّن.
تكاثرت علينا الطعنات الباسمة
وتحنطت .. رِدَّاتُ فعلنا
هذا الصبرُ ..
من زرعهُ بجيوبنا؟
وعلمنّا الحساب!
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ألف قلبٍ .. للعطف
ولا رأسٌ للقرار.
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إعصارٌ
في قمقمِ الوقت
حلمٌ
تستعرضه الساحات.
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الأبناءَ العاقّون
يكرهون الوراء
يرتجلونَ أيامهم
خارجَ الوراثة
يعيدونَ ترتيبَ الجينات
على السلم الموسيقيّ.
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احرثْ
هذه الأرض
وستبقى جائعاً!
ردّدْ هذا النشيد
وستبقى هائماً!
لا تقارن .. فلا يهاجمكَ النور.
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منَ المحيطِ إلى الخليج
يعبر هودج الموت.. متّئداً.
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انهض
من عيدكَ
لا ترقص في جنازتكَ
حتى تقشِّر جلدَ الأضاحي
عن جبينكَ.
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الموسيقى تصدحُ
لتمحو الزمن ..
والزمن عجلةٌ غائبةٌ في دورانها.
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ألفُ قبضةٍ
وطفل
لـتُبدّد أبجدية التلقين
ألف فرسٍ
وغبار
لـتُمْحَى آثارُ الطريق.