أختُ العراق

وسام عبد الحق العاني| العراق

رَقِيتُ ومُرتقى الشعراءِ وعْرُ

‏ودُرتُ وكوكبُ الكلماتِ قفْرُ

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‏فقلتُ (عُمانُ) فانسكبتْ شموسٌ

‏من المعنى عليَّ وفاح عطرُ

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‏وأزهرَ في براحِ الشعرِ كرْمٌ

‏عناقيدُ البلاغةِ فيهِ سحرُ

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‏تدلّتْ في سلالِ الحبرِ جَذلى

‏لينفجرَ اخضراراً وهْوَ حبرُ

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‏عُمانُ تكلّمي لا شعرَ عندي

‏وليس لأحرُفي الخرساءَ ثغرُ

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‏ومُرّي فوق يابستي سحاباً

‏فقد يبسَ الكلامُ وأنتِ قطْرُ

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‏وكُوني فضةً تنثالُ نهراً

‏من الأضواءِ في لُغتي يمرُّ

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‏دَعي الكلماتَ تنسجُ ليلَ شِعرٍ

‏غزيرَ البوحِ وجهُكِ فيهِ بدرُ

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‏وقُولي فيكِ ما يكفي ليَحيى

‏بهِ زمنُ الجمالِ ويستمرُّ

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‏عُمانُ المجدِ سيدةُ المعالي

‏ولؤلؤةٌ لها في الحسنِ سِرُّ

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‏ونبعُ أصالةٍ ينسابُ فخراً

‏ولحنُ الأُغنياتِ المستمرُّ

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‏وجوهرةٌ على صدرِ الخليجِ

‏يفيئُ بظلّها برٌّ وبحرُ

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‏وتزدهرُ المكارمُ في يديها

‏سواعدُها إلى الإحسانِ جسرُ

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‏فيا أُختَ العراقِ إليكِ شِعري

‏وكمْ في طِيبِ أهلِكِ قِيلَ شِعرُ

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‏أتيتُكِ من بلادِ الحزنِ جرحاً

‏وملحُ البعدِ في شَفتيَّ جمرُ

//

‏ووجهيَ لا تفسرُهُ المرايا

‏يضيعُ بغربةِ القسماتِ، قَفرُ

//

‏وأهْوي مثلما للأرض يهوي

‏قتيلاً مِن سماءِ الصيدِ طيرُ

//

‏تصادقُني العواصفُ حيث أمضي

‏حقائبُ رحلتي خوفٌ وقهرُ

//

‏وتأخذُني السفينةُ حيث أنتِ

‏غريباً يرتجيكِ وأنتِ بَرُّ

//

‏فألقيتِ الضياءَ بليلِ عمري

‏قناديلاً فأزهرَ فيَّ عُمرُ

//

‏وأينعَتِ السنابلُ في ضفافي

‏كأنّي بالفراتِ هنا يمُرُّ

//

‏إذا ما انسابَ حُسنُكِ في حروفي

‏تفجّرَ من بحورِ العشقِ شِعرُ

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‏قناديلُ ابتسامٍ منكِ تكفي

‏ليُشرقَ من دُجى عينيَّ فجرُ

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‏أمامَ جمالِكِ العربيّ أفنى

‏وليس لطاقةِ الشعراءِ صبرُ