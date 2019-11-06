قتلتك... ثم بكيت على غيابك

عادل الكلباني | سلطنة عُمان

قاف القلب/قاف القهوة/ قاف القُبلة/ قاف الشوق..

مابين الدمعة والدمعة

قاف الفقد /قاف الطريق البعيد/ كالغياب

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كما يفتقد المسافر في غربته / لضوء يخاتله الفلق

كما يفتقد البحر هديره

اليمام هديله

الصحراء لرشقة مطر

الصادي لرشفة ماء

افتقدك..

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بعثر كل ذكرياتك/ أمامك ..

مثل قفار الأثر

حين تتكاثر كرمل الصحاري

سيرشدك

قلبك يقيناً

من يستحق

هُداك

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كم مرة قلت لمسقط/ وأنا أُناجي/ مايفعله البحر بموجهِ/ من هنا مر جمالها الجبار

أرجوك.. لا تُغرق الذكريات.

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كم مرة قلت لمسقط/ أن بريقكِ لا يساوي دفقة موج /في بحر هواها..

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كم مرة قلت لمسقط/ إني أكرهكِ /أيتها المدينة المكتظة بالسماسرة والغرباء

لكني حين اقترب/من مزار الذكريات/ أتحول مثل طفل تُفرحه الهدايا..

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كم مرة قلت لمسقط/ أيتها المدينة المتغطرسة بالنفوذ واللصوص والمال ..أعيدي لي مابعثناه فيكِ من ألق ..

فأني أحس بالأنطفاء

منذ الغياب

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وبي ولعٌ

أرشف الورد من شفتيكِ

شهد ... غرام

ولي طمعٌ

أن تصدح الذكريات في قلبها مثل هديل اليمام

لتعلم..

ماذا يعني الحنين؟

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كان يُكثر الحديث عن الوجوه التي غيبت فيه كل جميل/ وأنا أراقصه على وقع أناشيد الطفولة/ نخل باسق الظل/ لينسى

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كان يُكثر الحديث عن كل حزن/ وأنا بداخله مُشرقة كالنور / ليتكىء على فرحي.

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كان يُكثر الحديث عن الحب/ فأتوسل إليه/ أن يستمر /لأُسافر فيه..

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كان يُكثر الحديث عن الذكريات/ وأنا مُبتلة به/ كلما تكلم /قبلتهُ ليصمت.

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كان يُكثر الحديث عن كل جرح مر بنا/ احضنه/ فيُزهر قلبه حدائق ورد .

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كان يُكثر الحديث/ عن الوطن الذي باعوه بثمن بخس كأخوة يوسف/فبكينا معاً/ لكن الوطن ظل حارساً لنا رغم جراحه كإله.

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قل إنه الحب يحملني إليك كغيمة في كل الجهات لتُمطر مباركاً بقلبي

قل إنها الدروب المعفرة بالذكريات/لكنها خضراء المسافة إليك..

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في صباح جميل كهذا..

كنا نتحلق حول الطفولة تناغينا بالضحك والحكايات

نمسك بها /بكل ماأوتينا من قوة/ لئلا تهرب منا وتولي الأدبار /صوب السفر البعيد..

كنت أمسك بصباحاتها المُضيئة /حتى أني تخضبت بنورها حتى اليوم/وكانت الجميلة تُمسك بكل ورد فيها حتى إنه عندما استيقظ كل فجر يتضوع عبق الورد من قلبي

كنا نصرخ على طفولتنا بالتريث قليلا /فنحن بالكاد لم نكمل بعد /كل الضحك والحب والأغنيات /..

لكن الطفولة/ولت وجهها شطر الغياب /تاركة لنا صباحات الورد نتدثر بها كلما أزعجنا الحنين...

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لماذا تبكي ؟

أنا/ لا أبكِ

أنا فقط

أُخرج

اللؤلؤ

العالق

في

صدري

منذ

جف

النبع

بغيابك.