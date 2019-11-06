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كلية العلوم الشرعية تشهد حفل تخريج 247 من حملة البكالوريوس

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 09:02 ص بتوقيت مسقط

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إبراهيم البوسعيدي
الدكتور عبد الله الهاشمي عميد الكلية
الدكتور عبد الله الهاشمي

مسقط – الرؤية

 

رعى سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري، وكيل وزارة العدل، صباح أمس الثلاثاء، حفل تخريج الدفعتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من حملة شهادة البكالوريوس، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام وعضو مجلس أمناء الكلية، والدكتور جابر بن حمد الغنيمي عضو مجلس الأمناء، وعدد من المدعوين.

وافتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الخريج محمد يوسف بن ناصر البوصافي، ثم ألقى عميد الكلية الدكتور عبد الله بن مسلم الهاشمي كلمة قال فيها: «نحتفي اليوم بثلة طيبة من طلبة العلم الشرعي أنهت مرحلة دراستها الجامعية الأولى، بعد أن وردت نهر الهدى، ورشفت من رحيق الوحي، واستنارت بنور الكتاب العزيز، وبحثت في أسراره وإعجازه، واسترشدت بهدايات المصطفى».

وأضاف البوصافي عن مراحل ضمان الجودة قال: «لقد انتهت الكلية من المرحلة الأولى للاعتماد الأكاديمي، وهي تدقيق الجودة المؤسسية، وبدأت في تحقيق متطلبات ضمان الجودة سعياً نحو المرحلة الثانية، وهي مرحلة الاعتماد الأكاديمي مقابل المعايير، ونواصل العمل على استكمال وضع اللوائح والأنظمة الأساسية للكلية، وتحديث المنظومة الإلكترونية، وتنمية مهارات الأكاديميين والإداريين، وتوسيع دائرة خدمة المجتمع، وتشجيع البحث والإنتاج العلمي».

وبلغ عدد الخريجين الذين احتفت بهم الكلية أمس 247 خريجا، موزعين على تخصصات "الفقه وأصوله" بواقع ١٣٩ خريجًا، وتخصص "الفقه والدعوة" بـ ٢١ خريجا، وتخصص "أصول الدين" وضم ٣٦ خريجًا، بينما بلغ خريجو دبلوم العلوم الشرعية٥٢ خريجا.

وتواصل كلية العلوم الشرعية احتفاءها بخريجيها مساء اليوم الأربعاء، حيث سترعى صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي بن محمود آل سعيد حفل تخريج الدفعتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من طالبات الكلية.

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