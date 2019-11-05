وفد "غرفة ظفار" يستعرض الفرص الاستثمارية في إيطاليا

روما - العمانية

زارَ وفدٌ تجاريٌّ من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، أمس، مقرَّ مجمع اتحاد الصناعات الإيطالية، ضمن برنامج زيارته إلى جمهورية إيطاليا. والتقى الوفد نائب رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية، بحضور سعادة السفير الدكتور أحمد بن سالم باعمر سفير السلطنة المعتمد لدى إيطاليا.

وتضمَّن برنامج الزيارة تقديم أوراق عمل وعروض مرئية متنوعة؛ حيث قدم المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس الوفد رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار، ورقة عمل؛ تحدث فيها عن الأهمية الاقتصادية والسياحية والتجارية للسلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص، مشيرا إلى الفرص المتاحة ومستوى التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وقدم محمد بن عوفيت المعشني مدير عام شؤون الشركة بميناء صلالة، ورقة عمل؛ استعرض من خلالها مزايا وخدمات الميناء وموقعه المتميز وقربه من خطوط الملاحة الدولية والأسواق العالمية. واستعرض أحمد بن محمد قطن مدير أول تطوير الأعمال بالمنطقة الحرة بصلالة، أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الحرة بصلالة، والمزايا التي تقدمها المنطقة، والتطلع لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من جمهورية إيطاليا في القطاعات الصناعية واللوجيستية.

وفي ختام الزيارة، عُقِدت لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد التجاري العماني مع بعض الشركات الصناعية الإيطالية.