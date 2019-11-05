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أجيري يتولى تدريب ليجانيس متذيل ترتيب الدوري الإسباني

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:23 م بتوقيت مسقط

أجيري يتولى تدريب ليجانيس متذيل ترتيب الدوري الإسباني

 

لندن - رويترز

 أعلن ليجانيس متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس عن تعيين المدرب خافيير أجيري من أجل تجنب الهبوط.

وانفصل ليجانيس، الذي يملك خمس نقاط من 12 مباراة ويبتعد بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان، عن المدرب ماوريسيو بليجرينو الشهر الماضي وتولى لويس سيمبرانوس مدرب فريق الرديف المسؤولية خلال ثلاث مباريات بالدوري.

وقاد سيمبرانوس الفريق للفوز 1- صفر على ريال مايوركا في الانتصار الوحيد للفريق هذا الموسم لكنه خسر بعدها أمام ريال مدريد وإيبار.

وسبق للمدرب المكسيكي أجيري (60 عامًا) تدريب أندية أوساسونا وأتليتيكو مدريد وإسبانيول في إسبانيا وكان آخر منصب له تدريب منتخب مصر.

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