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"ثانية".. فيلم عماني باكورة إنتاج "بروكام"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:14 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

أطلقت "بروكام" للإنتاج الفني فيلمها السينمائي الأول بعنوان "ثانية"، وهو دراما سينمائية بمشاركة كوادر عمانية متألقة، ويحكي الفيلم قصة انتقام مرتبطة بثانية قبل 20 عاما.

ويقول هيثم العزري المسؤول الإداري عن الفيلم: "نهدف من هذا الفيلم إلى تفعيل دور الفن في نقل الأفكار وتسليط الضوء على المفاهيم المجتمعية والأخلاقية التي تثري ثقافة الفرد وتؤثر تربويا على الجمهور المستهدف". وأضاف: "رؤيتنا تترجم من خلال أعمالنا السينمائية بأن يشار إلينا بالبنان كمثال متقدم لمنتجي الأعمال الفنية الإبداعية الملتزمة وذات الطابع الإنساني التي تحقق التنافسية مع الإنتاج العالمي، والرسالة التي نود إيصالها من خلال أعمالنا الفنية تتمثل في أننا نسعى إلى إنتاج أعمال إبداعية بأعلى معايير الجودة الفنية والتنفيذية وتحمل رؤى ابتكارية تحقق الأهداف المرسومة".

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