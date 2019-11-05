"رؤية وسمو".. أمسية ثقافية بجامعة السلطان قابوس

الرؤية- طالب المقبالي

نظمت جماعة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس أمسية ثقافية تحت عنوان "رؤية وسمو"، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والطلبة العمانيين والدوليين المنتسبين للجامعة.

وتسعى الجماعة من خلال هذه الأمسية والبرامج الهادفة التي تنفذها إلى إبراز مواهب طلبة الدراسات العليا وصقلها وتطويرها، بالإضافة إلى مد جسور التواصل البناء بينهم وتعزيز روح القيادة والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم العملية التعليمية بالجامعة.

وتضمنت هذه الأمسية مجموعة متنوعة من الفقرات بتقديم المذيع محمد نصر، وبدأت فقراتها بلقاء مع الدكتورة منى السعدون عميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، والتي تحدثت عن مسيرتها العلمية والعملية وأهم التحديات التي واجهتها خلال ذلك.

بعدها قدم الشاعر هشام الصقري قصيدة شعرية، ثم قدم المنشد مرشد البداعي فقرة انشادية أشعل بها المسرح بصوته الشجي وألحانه العذبة. وفي الختام قدمت جماعة المسرح بجامعة السلطان قابوس اسكتشا مسرحيا كوميديا بعنوان "الممر" والذي حمل في طياته رسالة هادفة نحو أهمية الكفاح والمثابرة في الدراسة الجامعية.

وتخللت هذه الأمسية مجموعة من المسابقات الثقافية التي تفاعل معها الحضور واثارت روح التنافس الشريف بينهم، إضافة إلى عرض مرئي عبر خلاله الطلبة الدوليين المنتسبين للجامعة عن رأيهم في السلطنة والدراسة فيها، وقد نالت هذه الأمسية على إعجاب الحضور واستحسانهم.

وتأتي هذه الأمسية ضمن عدد من الفعاليات والبرامج الهادفة التي تنفذها الجماعة خلال العام الأكاديمي 2019/2020م.