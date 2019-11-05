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دار الأوبرا السلطانية تستعد لاستقبال عروض فرق الموسيقي العسكرية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

دار الأوبرا السلطانية تستعد لاستقبال عروض فرق الموسيقي العسكرية

 

مسقط - الرؤية

تستعد دار الأوبرا السلطانية لاستضافة عدد من العروض العسكرية في إطار احتفالات السلطنة بعيدها الوطني المجيد في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.

وتشارك الفرق العسكرية العمانية هذا العام بمجموعة كبيرة من الرجال والنساء، وهذه الفرق هي كالتالي: فرقة موسيقى الحرس السلطاني العماني، فرقة موسيقى الجيش السلطاني العُماني، فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني، فرقة موسيقى البحرية السلطانية العمانية، فرقة موسيقى شرطة عُمان السلطانية، فرقة موسيقى الخيالة السلطانية، فرقة موسيقى الهجانة السلطانية، الفرقة الموسيقية الكشفية، وفريق المشاة من الجيش السلطاني العماني، وستوفر هذه الفرق فرصة مثالية لمشاهدة الدقّة العالية لمرور المواكب العسكرية، وسماع موسيقى القرب والطبول وآلات النفخ، وذلك استمراراً لما تقدمه دار الأوبرا السلطانية مسقط سنوياً في شهر نوفمبر من عروض للموسيقى العسكرية.

وستشهد العروض حضورا دوليا ممثلا في عازفين ومؤدين من المكسيك، لإثراء الحفل وذلك من خلال تقديم عروض عسكرية وفولكلورية خاصة ببلدانهم التي تشتهر بأزيائها الجميلة.

وسيتابع الجمهور المحتشد في ساحة الدار الخارجية عروضاً للمهارات العسكرية في تكوينات بديعة على أنغام الموسيقى العسكرية، كما سيكون الجمهور الكريم على موعد لمشاهدة العروض العسكرية للفرق الإيقاعية الشيقة في حفل يشتمل على الموسيقى العسكرية مع فقرات الفولكلور المتنوعة، وسوف يشهد العرض إلى جانب ذلك مشاركة عمانية بمجموعة من أمهر العازفين.

وتقدم دار الأوبرا السلطانية مسقط هذا الإنتاج الرائع للموسم الحالي في أيام الثلاثاء والأربعاء، والخميس التي توافق 5،6،7 من نوفمبر المقبل بمشيئة الله، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، ويرعى الاحتفال بهذه المناسبة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

 

 

 

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