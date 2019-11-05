افتتاح معرض "عراقة" للفنانة سارة السنيدية بجمعية الفنون التشكيلية

البريمي - سيف المعمري

رعى سعادة السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي، محافظ البريمي افتتاح المعرض الفني الشخصي "عراقة" للفنانة التشكيلية سارة بنت سعيد السنيدية، تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك بمقر الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية بمحافظة البريمي.

وتحاول السنيدية من خلال هذا المعرض تجسيد الحضارة العُمانية، والخروج بمجموعة من الأعمال الفنية ذات الطابع السريالي إلى جانب لوحات أخرى بملامح من عُمان، والتي تحمل في طياتها فكرة أصيلة تعكس جوانب الحضارة والتي تستند على مصادر ومراجع معتمدة وموثوقة تتناول البعد التاريخي والإنساني للسلطنة.

وقالت سارة السنيدية، إنها بدأت التحضير لمعرض عراقة قبل عام ونصف واستلهام الأفكار بالبحث عن تاريخ عُمان، وإبراز العناصر والدلالات وترجمتها لأعمال فنية تعبر عن الرسالة التي تتمثل في إيصال ومشاركة الهوية العمانية وتجلياتها مع الآخر.

وتضيف السنيدية، أنّ معرض عراقة يهدف إلى إبراز أهم ملامح الهوية العُمانية، وتعزيز قيم الانتماء وترسيخ المبادئ العُمانية الأصيلة، وتوظيف الفن السرياني للتعبير عن الجانب المعنوي غير المحسوس والمتمثل في القيم والثوابت، والخروج بالمعرض كرمز وكمرجع لقراءة الحضارة العُمانية بعناصرها ومعطياتها.