الثلاثاء, 05 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

افتتاح معرض "عراقة" للفنانة سارة السنيدية بجمعية الفنون التشكيلية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 07:04 م بتوقيت مسقط

PHOTO-2019-11-05-00-09-15
PHOTO-2019-11-05-00-09-16
PHOTO-2019-11-05-00-09-15_1
PHOTO-2019-11-05-00-09-16_1

 

البريمي - سيف المعمري

 

رعى سعادة السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي، محافظ البريمي افتتاح المعرض الفني الشخصي "عراقة" للفنانة التشكيلية سارة بنت سعيد السنيدية، تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك بمقر الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية بمحافظة البريمي.

وتحاول السنيدية من خلال هذا المعرض تجسيد الحضارة العُمانية، والخروج بمجموعة من الأعمال الفنية ذات الطابع السريالي إلى جانب لوحات أخرى بملامح من عُمان، والتي تحمل في طياتها فكرة أصيلة تعكس جوانب الحضارة والتي تستند على مصادر ومراجع معتمدة وموثوقة تتناول البعد التاريخي والإنساني للسلطنة.

وقالت سارة السنيدية، إنها بدأت التحضير لمعرض عراقة قبل عام ونصف واستلهام الأفكار بالبحث عن تاريخ عُمان، وإبراز العناصر والدلالات وترجمتها لأعمال فنية تعبر عن الرسالة التي تتمثل في إيصال ومشاركة الهوية العمانية وتجلياتها مع الآخر.

 

وتضيف السنيدية، أنّ معرض عراقة يهدف إلى إبراز أهم ملامح الهوية العُمانية، وتعزيز قيم الانتماء وترسيخ المبادئ العُمانية الأصيلة، وتوظيف الفن السرياني للتعبير عن الجانب المعنوي غير المحسوس والمتمثل في القيم والثوابت، والخروج بالمعرض كرمز وكمرجع لقراءة الحضارة العُمانية بعناصرها ومعطياتها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 نوفمبر 2017

أمين عام "الدولة" يرعى افتتاح معرض النحت بجمعية الفنون التشكيلية

المزيد

26 نوفمبر 2017

أمين عام "الدولة" يرعى افتتاح معرض النحت العماني بجمعية الفنون التشكيلية.. غدا

المزيد

28 أكتوبر 2015

افتتاح معرضين بجمعية الفنون التشكيلية.. اليوم

المزيد

13 نوفمبر 2015

معرض نحتي بجمعية الفنون التشكيلية بالبريمي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اتفاقية بين "التجارة والصناعة" و"المنطقة الحرة بالمزيونة" للربط الإلكتروني مع جهاز الضرائب

الاقتصاد - محلي

آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها"

المحليات - أخبار

صدور التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وزراء الإسكان الخليجيون يناقشون آليات دعم العمل المشترك والنظام الموحد لاتحاد الملاك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مدير مركز سلامة الغذاء بـ"البلديات": نسعى لحماية صحة الإنسان بتطوير منظومة الرقابة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة