الثلاثاء, 05 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

أداء فائق الجودة مع سماعة "هواوي فريبدز" المبتكرة

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 06:35 م بتوقيت مسقط

أداء فائق الجودة مع سماعة "هواوي فريبدز" المبتكرة

مسقط - الرؤية

أطلقتْ "هواوي" سماعة الستريو الحقيقي اللاسلكي الجديدة (HUAWEI FreeBuds 3) المزودة برقاقة كيرين إيه 1 (Kirin A1)، وتتميز السماعات المُبتكرة بأحدث تقنيات المعالجة الرقمية الصوتية ذات الأداء فائق الجودة في الاستماع للموسيقى وإجراء المكالمات بوضوح تام.

وجاءت السماعة لتمنح محبي الموسيقى الرقمية التجربة الصوتية التي يطمحون لها، والتي تتجاوز خدمات التشغيل الاعتيادية وتواكب التطور المتسارع في الكتب الصوتية والبودكاست، وتضمن استمتاعهم بمزايا تشغيل مميزة تتطلب شبكات عالية السرعة وزمن وصول أقل.

ولمنح المستخدم تجربة تتماشى مع أسلوب حياته، تم تصميم 3 HUAWEI FreeBuds بمزايا فريدة لكبت الضوضاء حتى في المناطق الصاخبة بدون التخلي عن معايير الراحة التي تشتهر بها هواوي. كما تمَّ تزويد السماعات بتقنيات متقدمة للحدّ من الأصوات المحيطة لتثري مستخدمها بتجربة استثنائية خلال الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات حتى في أكثر الأماكن المزدحمة سواء في مراكز التسوق أو المطاعم أو في الطرقات. كما أن هذه المزايا مدعومة كذلك بتصميم مفتوح وتقنية الستريو الحقيقي اللاسلكي (TWS) والذي يعزز من راحة المستخدم عند ارتدائها.

كما تم تجهيز سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بمستشعر الصوت المدمج في العظم والذي يلتقط الصوت بشكل أفضل من خلال الاهتزازات العظمية حيث يعمل على تحسين صوت المستخدم وجعله أكثر وضوحاً أثناء المكالمات الهاتفية مع تقليل الضوضاء المحيطة. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أن السماعات مزودة بقناة مايكروفون ذات تصميم إيروديناميكي وحاصل على براءة اختراع تعمل على تخفيف أصوات الرياح القوية أثناء الاستخدام في الخارج.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أغسطس 2017

معالج من هواوي يوفر سرعة أداء فائقة وثابتة بشكل دائم

المزيد

24 يوليو 2016

بالفيديو.. تحذيرات شديدة من وضع سماعة الهاتف في الأذنين

المزيد

17 يوليو 2016

"كاديلاك CT6" تعيد تعريف التجربة الصوتية داخل السيارة عبر 34 سماعة

المزيد

18 أكتوبر 2016

لجنة الجودة بالبلديات تناقش آلية تطبيق التوسعة الجديدة لنظام إدارة الجودة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اتفاقية بين "التجارة والصناعة" و"المنطقة الحرة بالمزيونة" للربط الإلكتروني مع جهاز الضرائب

الاقتصاد - محلي

آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها"

المحليات - أخبار

صدور التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وزراء الإسكان الخليجيون يناقشون آليات دعم العمل المشترك والنظام الموحد لاتحاد الملاك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مدير مركز سلامة الغذاء بـ"البلديات": نسعى لحماية صحة الإنسان بتطوير منظومة الرقابة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة