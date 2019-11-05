أداء فائق الجودة مع سماعة "هواوي فريبدز" المبتكرة

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أطلقتْ "هواوي" سماعة الستريو الحقيقي اللاسلكي الجديدة (HUAWEI FreeBuds 3) المزودة برقاقة كيرين إيه 1 (Kirin A1)، وتتميز السماعات المُبتكرة بأحدث تقنيات المعالجة الرقمية الصوتية ذات الأداء فائق الجودة في الاستماع للموسيقى وإجراء المكالمات بوضوح تام.

وجاءت السماعة لتمنح محبي الموسيقى الرقمية التجربة الصوتية التي يطمحون لها، والتي تتجاوز خدمات التشغيل الاعتيادية وتواكب التطور المتسارع في الكتب الصوتية والبودكاست، وتضمن استمتاعهم بمزايا تشغيل مميزة تتطلب شبكات عالية السرعة وزمن وصول أقل.

ولمنح المستخدم تجربة تتماشى مع أسلوب حياته، تم تصميم 3 HUAWEI FreeBuds بمزايا فريدة لكبت الضوضاء حتى في المناطق الصاخبة بدون التخلي عن معايير الراحة التي تشتهر بها هواوي. كما تمَّ تزويد السماعات بتقنيات متقدمة للحدّ من الأصوات المحيطة لتثري مستخدمها بتجربة استثنائية خلال الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات حتى في أكثر الأماكن المزدحمة سواء في مراكز التسوق أو المطاعم أو في الطرقات. كما أن هذه المزايا مدعومة كذلك بتصميم مفتوح وتقنية الستريو الحقيقي اللاسلكي (TWS) والذي يعزز من راحة المستخدم عند ارتدائها.

كما تم تجهيز سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بمستشعر الصوت المدمج في العظم والذي يلتقط الصوت بشكل أفضل من خلال الاهتزازات العظمية حيث يعمل على تحسين صوت المستخدم وجعله أكثر وضوحاً أثناء المكالمات الهاتفية مع تقليل الضوضاء المحيطة. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أن السماعات مزودة بقناة مايكروفون ذات تصميم إيروديناميكي وحاصل على براءة اختراع تعمل على تخفيف أصوات الرياح القوية أثناء الاستخدام في الخارج.