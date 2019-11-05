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جمال الوجود جمال الله

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 10:45 ص بتوقيت مسقط

جمال الوجود جمال الله

هلال الشيادي | سلطنة عمان

 

‏أرى الوجودَ جميلا كيفما صارا

‏لا الحربُ حربا، ولا الإعصار إعصارا

//

‏وما الزلازل إلا رقصة عبرت

‏والموت رحلة قلب للعلا طارا

//

‏كل المصائب كالفنجان يحمل في

‏أعماقه المرَّ لكن طاب إفطارا

//

‏وإن سمعت هدير الريح عاصفة

‏فربما تعزف الأنواء قيثارا

//

‏كل الوجود جميل حيث قدره

‏رب الجمال قضاءات وأقدارا

//

‏آمنت بالله إن الله خير يد

‏تدبر الكون مقياسًا ومقدارا

//

‏بما أشاء أرى هذا الوجود وما

‏جعلت لي غير نور القلب منظارا

//

‏لأنني بصنيع الله ذو ثقة

‏فما شككت ولا أمسيت محتارا

//

‏هي الحياة هدايا الله يمنحها

‏جميلة الوهب إعمارا وأعمارا

//

أحببتها كيفما كانت وكيف بدت

لا قبحَ في صنع ربي كيفما صارا

//

‏هنا قد ارتحت لا همٌّ ولا قلق

‏إن عاش غيريَ آهاتٍ وأكدارا

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