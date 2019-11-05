جمال الوجود جمال الله

هلال الشيادي | سلطنة عمان

‏أرى الوجودَ جميلا كيفما صارا

‏لا الحربُ حربا، ولا الإعصار إعصارا

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‏وما الزلازل إلا رقصة عبرت

‏والموت رحلة قلب للعلا طارا

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‏كل المصائب كالفنجان يحمل في

‏أعماقه المرَّ لكن طاب إفطارا

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‏وإن سمعت هدير الريح عاصفة

‏فربما تعزف الأنواء قيثارا

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‏كل الوجود جميل حيث قدره

‏رب الجمال قضاءات وأقدارا

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‏آمنت بالله إن الله خير يد

‏تدبر الكون مقياسًا ومقدارا

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‏بما أشاء أرى هذا الوجود وما

‏جعلت لي غير نور القلب منظارا

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‏لأنني بصنيع الله ذو ثقة

‏فما شككت ولا أمسيت محتارا

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‏هي الحياة هدايا الله يمنحها

‏جميلة الوهب إعمارا وأعمارا

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أحببتها كيفما كانت وكيف بدت

لا قبحَ في صنع ربي كيفما صارا

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‏هنا قد ارتحت لا همٌّ ولا قلق

‏إن عاش غيريَ آهاتٍ وأكدارا