جمال الوجود جمال الله

هلال الشيادي | سلطنة عمان
أرى الوجودَ جميلا كيفما صارا
لا الحربُ حربا، ولا الإعصار إعصارا
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وما الزلازل إلا رقصة عبرت
والموت رحلة قلب للعلا طارا
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كل المصائب كالفنجان يحمل في
أعماقه المرَّ لكن طاب إفطارا
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وإن سمعت هدير الريح عاصفة
فربما تعزف الأنواء قيثارا
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كل الوجود جميل حيث قدره
رب الجمال قضاءات وأقدارا
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آمنت بالله إن الله خير يد
تدبر الكون مقياسًا ومقدارا
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بما أشاء أرى هذا الوجود وما
جعلت لي غير نور القلب منظارا
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لأنني بصنيع الله ذو ثقة
فما شككت ولا أمسيت محتارا
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هي الحياة هدايا الله يمنحها
جميلة الوهب إعمارا وأعمارا
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أحببتها كيفما كانت وكيف بدت
لا قبحَ في صنع ربي كيفما صارا
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هنا قد ارتحت لا همٌّ ولا قلق
إن عاش غيريَ آهاتٍ وأكدارا