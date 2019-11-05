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شكر وعرفان للمقام السامي من وزراء الإسكان الخليجيين

السيد فهد يشيد بجهود التطوير العمراني في "دول التعاون"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 09:29 ص بتوقيت مسقط

السيد فهد يشيد بجهود التطوير العمراني في "دول التعاون"

مسقط- العمانية

 

استقبل صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب المعالي وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع السابع عشر الذي استضافته السلطنة.

ورحب صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بأصحاب المعالي الضيوف، معربًا سموه عن تقدير السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- للجهود التي يبذلونها في مجال الإسكان والتخطيط العمراني الذي يستهدف التطوير والأخذ بأحدث أساليب التشييد مع الحفاظ على التراث الإسكاني. وأكد سموه أهمية المركز الإحصائي بدول المجلس فيما يخص قواعد المعلومات الإسكانية وبالتنسيق مع المراكز الإحصائية بكل دولة. واعتبر سُّموه أنَّ تخصيص جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان خطوة تشجيعية تسهم في تحفيز ما يبذل من جهود في هذا الشأن.

ورفع المشاركون في الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي وزراء الإسكان بدول الخليج برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة اختتام اجتماعهم الذي عقد في مسقط أمس. وأعرب المشاركون في برقيتهم عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام جلالته السامي، على ما لقوه والوفود المشاركة من الحفاوة والتكريم في بلدهم الثاني، مثمنين الدعم والمؤازرة التي تحظى بها مسيرة العمل الإسكاني المشترك من لدن جلالته- أيده الله- وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

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