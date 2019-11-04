6 أندية تحلم بمعانقة كأس حضرة صاحب الجلالة للهوكي

الرؤية – وليد الخفيف

سُحبت أمس بمقر اتحاد الهوكي قرعة الأدوار النهائية لمسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للهوكي في نسختها الـ 49.

وأنجزت بنجاح منافسات الدور التمهيدي للبطولة الغالية بشكلها الجديد، حيث أجريت القرعة المباشرة بين الأندية الـ 11 المشاركة دون التقيد بالتوزيع الجغرافي للمجموعات الثلاث التي كان معمولا بها في النسخ الماضية.

وصعد للأدوار النهائية أندية (السلام والنصر وصحار وأهلي سداب والسيب) في انتظار الفريق السادس المشارك بالأدوار النهائية بعد انتهاء دورة الأمل الثلاثية التي يشارك فيها أندية صلالة ونزوى و مرباط.

وتبدأ مباريات الأدوار النهائية في 8 نوفمبر الحالي بمشاركة الأندية الستة على أن يتباروا في دوري من دور واحد على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وبعدها يصعد للدور قبل النهائي الأندية الأربعة الأوائل من الدوري، فيلعب أول مع رابع المجموعة، وثاني مع ثالث المجموعة ليلتقي الخاسران على المركز الثالث والفائزان على المركزين الأول والثاني وكأس جلالته رقم 49.

واتخذ اتحاد الهوكي عبر لجانه العاملة كافة الإجراءات لبدء تلك المرحلة، فوفر أماكن إقامة الأندية المشاركة من خارج محافظة مسقط وحجز تذاكر السفر لأندية محافظة ظفار سواء بالأدوار التمهيدية ودورة الأمل الثلاثية والأدوار النهائية تزامنا مع مسعاه لتفريغ اللاعبين وتجهيز البطاقات وحجز ملاعب التدريب بالإضافة للإجراءات الإدارية المتبعة، وسوف يتم تحديد راعي الحفل الختامي والمباراة النهائية في الأيام القليلة القادمة.