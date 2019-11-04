الإثنين, 04 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

وفد تجاري من "غرفة ظفار" يبدأ زيارة إلى إيطاليا لبحث فرص الاستثمار المشترك

الإثنين 04 نوفمبر 2019 06:23 م بتوقيت مسقط

وفد تجاري من "غرفة ظفار" يبدأ زيارة إلى إيطاليا لبحث فرص الاستثمار المشترك

 

روما- العمانية

قام وفد تجاري من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بزيارة إلى جمهورية إيطاليا وذلك برئاسة المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار.

والتقى الوفد التجاري أمس بسعادة جان باولو مازيلا وكيل وزارة الاقتصاد الإيطالي بحضور سعادة السفير الدكتور أحمد بن سالم باعمر سفير السلطنة المعتمد في إيطاليا. وقد رحّب سعادة وكيل وزارة الاقتصاد الإيطالي بأعضاء الوفد العماني مشيرا إلى عمق العلاقات التجارية التي تربط بين البلدين الصديقين والروابط الاقتصادية. مؤكدا أهمية الزيارة في تعزيز هذه العلاقات والتعرّف على الصناعات والفرص المتوفرة في السوق الإيطالي.

من جانبه، أشاد المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس فرع الغرفة بمحافظه ظفار رئيس الوفد التجاري خلال اللقاء بالمنجزات التي تحققها إيطاليا على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا أهميّة الزيارة للاطلاع والتعرّف على أبرز الشركات والمصانع منها زيارة مركز الصناعات الإيطالية بالعاصمة روما وغيرها من الزيارات لمدينة ميلان الإيطالية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 أغسطس 2015

وفد تجاري من فرع الغرفة بشمال الشرقية إلى إيران لبحث الاستثمار المتبادل

المزيد

06 سبتمبر 2016

40 من كبار رجال الأعمال يبحثون فرص الاستثمار المشترك خلال زيارة إلى روسيا وبيلاروسيا.. 15 الجاري

المزيد

30 أكتوبر 2019

"غرفة ظفار" تسيّر وفدا تجاريا إلى إيطاليا

المزيد

11 مارس 2017

تعزيز التعاون بين "غرفة ظفار" ووفد تجاري صيني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انطلاق فعاليات مهرجان العلوم 2019 في نسخته الثانية.. وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على رأس الأولويات

المحليات - أخبار

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة السلطان قابوس وجامعة برنو للتكنولوجيا

المحليات - تعليم

إحالة متلاعب بأوزان السلع إلى الادعاء العام

الاقتصاد - محلي

"مهارات المستقبل العُمانية" تطلق خططًا طموحة لتهيئة الكوادر الوطنية لخوض المستقبل الرقمي

الاقتصاد - محلي

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الإعصار المداري "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة