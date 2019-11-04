وفد تجاري من "غرفة ظفار" يبدأ زيارة إلى إيطاليا لبحث فرص الاستثمار المشترك

روما- العمانية

قام وفد تجاري من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بزيارة إلى جمهورية إيطاليا وذلك برئاسة المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار.

والتقى الوفد التجاري أمس بسعادة جان باولو مازيلا وكيل وزارة الاقتصاد الإيطالي بحضور سعادة السفير الدكتور أحمد بن سالم باعمر سفير السلطنة المعتمد في إيطاليا. وقد رحّب سعادة وكيل وزارة الاقتصاد الإيطالي بأعضاء الوفد العماني مشيرا إلى عمق العلاقات التجارية التي تربط بين البلدين الصديقين والروابط الاقتصادية. مؤكدا أهمية الزيارة في تعزيز هذه العلاقات والتعرّف على الصناعات والفرص المتوفرة في السوق الإيطالي.

من جانبه، أشاد المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس فرع الغرفة بمحافظه ظفار رئيس الوفد التجاري خلال اللقاء بالمنجزات التي تحققها إيطاليا على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا أهميّة الزيارة للاطلاع والتعرّف على أبرز الشركات والمصانع منها زيارة مركز الصناعات الإيطالية بالعاصمة روما وغيرها من الزيارات لمدينة ميلان الإيطالية.