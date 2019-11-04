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تحديث تطبيقات البنك الأهلي عبر الهاتف والإنترنت

الإثنين 04 نوفمبر 2019 05:48 م بتوقيت مسقط

تحديث تطبيقات البنك الأهلي عبر الهاتف والإنترنت

 

مسقط – الرؤية

يجري البنك الأهلي تحديثات على تطبيقاته المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، بهدف تعزيز كفاءتها التشغيلية وتسهيل تجربة العملاء، حيث يطمح أن يكون رائدا في مجال تكنولوجيا المعاملات المصرفية، عبر تقديم حلول سهلة لعملائه عند تنفيذ معاملاتهم المصرفية عبر الوسائط الإلكترونية.

وقالت هناء الهنائية نائب المدير العام -الخدمات المصرفية للأفراد للبنك الأهلي: كانت استراتيجيتنا تقديم تجربة عملاء على مستوى عالمي رائد في هذا المجال، ونعتقد أن الخدمات المصرفية الأسرع والأسهل هي أحد الاعتبارات الرئيسية في عصر اليوم من التطور الرقمي، وأن التحديثات على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لدينا هي نتيجة لبحوث طويلة وواسعة النطاق لتقديم واجهة سلسة تلبي بشكل شامل كل احتياجات العملاء المصرفية.

ويسعى البنك الأهلي إلى تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ومتطورة، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بطرق سهلة وبسيطة، وهي نفس الطرق التي قادت البنك إلى إطلاق العديد من أكشاك الخدمات المصرفية الذاتية في مواقع بارزة في مختلف مناطق السلطنة، إضافة إلى أجهزة الإيداع النقدي والتطبيق المصرفي عبر الهاتف المحمول للأجهزة الذكية.

ويواصل البنك جهوده لإعادة تعريف الخدمات المصرفية باستخدام الابتكار كمحرك رئيسي، مما يؤدي إلى تقديم حلول فريدة من نوعها كالمحفظة الإلكترونية وأجهزة الصراف التفاعلية.

وكان البنك الأهلي أعلن مؤخرا عن إطلاق بطاقات الخصم والائتمان الجديدة بخاصية الدفع عن بعد وهي تقنية تسمح لعملائها بالدفع عن طريق النقر فقط على بطاقات تحديد الهوية الخاصة بهم، فقد تم تصميم البطاقات الجديدة لجعل عمليات الشراء والمدفوعات اليومية أسهل وأيسر، وستكون هذه الميزة متاحة لجميع بطاقات الخصم والائتمان الصادرة عن البنك الأهلي، وستجعل من عملية الدفع أكثر أمانا وأسهل وأسرع، وبالتالي تعزيز التجربة الكلية للعميل.

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