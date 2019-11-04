الإثنين, 04 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

جوائز من "أوكسيدنتال عمان" للفائزين بسباق أدم للهجن

الإثنين 04 نوفمبر 2019 05:48 م بتوقيت مسقط

جوائز من "أوكسيدنتال عمان" للفائزين بسباق أدم للهجن

 

أدم – الرؤية

حضر ممثلو شركة أوكسيدنتال عمان سباق الهجن بأدم في محافظة الداخلية، والذي يعد السباق الثاني من بين أربعة سباقات للهجن ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن تحت رعاية أوكسيدنتال عمان ضمن مبادرتها الموسعة لرعاية سباقات الهجن في السلطنة.

وانطلق سباق الهجن بأدم تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي، محافظ الداخلية، وبحضور الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي، رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن، وناصر بن عيسى المسكري، مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة أوكسيدنتال عمان. وحضر السباق أكثر من 500 من المواطنين وتسابق فيه أكثر من 200 هجن أصيلة، ليتم الإعلان عن 5 فائزين بعد اكتمال 10 أشواط. وقد منحت شركة أوكسيدنتال عمان سيارة لكل فائز، بحسب اتفاقية الرعاية الموقعة سابقاً بين أوكسيدنتال عمان والاتحاد العماني لسباقات الهجن.

وبمقتضى اتفاقية الرعاية، تمنح أوكسيدنتال عمان سيّارة بيك أب لكل فائز من الفائزين الـ 20 في السباقين القادمين وسيقام السباق الثالث في ولاية عبري في ديسمبر 2019م، وأيضا السباق الرئيسي الذي سيقام في ميدان البشائر بولاية أدم في فبراير 2020م.

وخلال السنوات الخمسة الماضية، قامت أوكسيدنتال عمان برعاية 17 سباق من سباقات الهجن العمانية الأصيلة، كجزء من مبادرتها لدعم رياضة عريقة كسباقات الهجن مرتبطة تاريخياً بثقافة المجتمع المحلي. وتأتي هذه الرعاية ضمن إطار عمل التزام أوكسيدنتال عمان على المدى البعيد بدعم وتقوية روابطها مع المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز والمجتمع العماني بشكل عام، كما أنها تعزز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصالح الرئيسيين.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 يناير 2019

16 سيارة من "أوكسيدنتال عمان" للفائزين بسباق الهجن في صحم

المزيد

23 أغسطس 2015

جوائز قيمة للفائزين بسباق الهجن الحجايج واللقايا في المضيبي

المزيد

21 أكتوبر 2018

"أوكسيدنتال عمان" ترعى سباق هيماء للهجن

المزيد

16 يونيو 2019

75 ألف ريال جوائز من بنك مسقط للفائزين في سحب فرع الموالح

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إحالة متلاعب بأوزان السلع إلى الادعاء العام

الاقتصاد - محلي

"مهارات المستقبل العُمانية" تطلق خططًا طموحة لتهيئة الكوادر الوطنية لخوض المستقبل الرقمي

الاقتصاد - محلي

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الإعصار المداري "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بدء التشغيل التجاري لتوسعة رصيف ميناء السويق.. وزيادة حجم المناولة 3 أضعاف

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى للمرة الثالثة.. والعمري والسعدي نائبين بعد اقتراع إلكتروني سري

عمان - الدولة والشورى

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة