جوائز من "أوكسيدنتال عمان" للفائزين بسباق أدم للهجن

أدم – الرؤية

حضر ممثلو شركة أوكسيدنتال عمان سباق الهجن بأدم في محافظة الداخلية، والذي يعد السباق الثاني من بين أربعة سباقات للهجن ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن تحت رعاية أوكسيدنتال عمان ضمن مبادرتها الموسعة لرعاية سباقات الهجن في السلطنة.

وانطلق سباق الهجن بأدم تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي، محافظ الداخلية، وبحضور الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي، رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن، وناصر بن عيسى المسكري، مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة أوكسيدنتال عمان. وحضر السباق أكثر من 500 من المواطنين وتسابق فيه أكثر من 200 هجن أصيلة، ليتم الإعلان عن 5 فائزين بعد اكتمال 10 أشواط. وقد منحت شركة أوكسيدنتال عمان سيارة لكل فائز، بحسب اتفاقية الرعاية الموقعة سابقاً بين أوكسيدنتال عمان والاتحاد العماني لسباقات الهجن.

وبمقتضى اتفاقية الرعاية، تمنح أوكسيدنتال عمان سيّارة بيك أب لكل فائز من الفائزين الـ 20 في السباقين القادمين وسيقام السباق الثالث في ولاية عبري في ديسمبر 2019م، وأيضا السباق الرئيسي الذي سيقام في ميدان البشائر بولاية أدم في فبراير 2020م.

وخلال السنوات الخمسة الماضية، قامت أوكسيدنتال عمان برعاية 17 سباق من سباقات الهجن العمانية الأصيلة، كجزء من مبادرتها لدعم رياضة عريقة كسباقات الهجن مرتبطة تاريخياً بثقافة المجتمع المحلي. وتأتي هذه الرعاية ضمن إطار عمل التزام أوكسيدنتال عمان على المدى البعيد بدعم وتقوية روابطها مع المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز والمجتمع العماني بشكل عام، كما أنها تعزز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصالح الرئيسيين.