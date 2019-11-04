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بالفيديو.. سر حرق كتب مادة العلوم بمدارس الأردن

الإثنين 04 نوفمبر 2019 03:47 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. سر حرق كتب مادة العلوم بمدارس الأردن

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في إحدى المدارس الحكومية بالأردن خلال وقفة احتجاجية نظمتها تلميذات بالصف الرابع الابتدائي بفناء المدرسة تنديدا بمادة العلوم لما احتوته من نصوص "تتنافى مع القيم والبيئة الأردنية".

وقال االتلميذات خلال وقفتهن: "لا نريد هذا المنهج الذي يمس بعقيدتنا، نريد منهجا يستند إلى القرآن الكريم".

واستحوذ هذا المقطع على نقاشات مرتادي موقع فيسبوك وتطبيقات الدردشة في البلاد.

وقد انقسم الأردنيون بين مؤيد لمطالب التلميذات يدعو إلى تنقيح المناهج وآخر يستنكر احتجاجهن ويصفه بأنه بـ "تحريض من التيار المتشدد".

ودفع الجدال برابطة علماء الأردن للتدخل، إذ انتقدت في بيان لها التعديلات على مناهج التعليم، محذرة مما وصفته بـ "توغل مؤسسات العولمة الغربية" في المدارس الأردنية.

ويتناقل مغردون صورا لكتب مدرسية قالوا إنها تتضمن إيحاءات جنسية وصورا أخرى تبين "حذف آيات قرآنية كانت موجودة في المنهج القديم".

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