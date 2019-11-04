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بالصور.. لغز الهيكل العظمي العملاق في شوارع المكسيك

الإثنين 04 نوفمبر 2019 03:31 م بتوقيت مسقط

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ظهر هيكل عظمي عملاق في أحد شوارع " تلاهواك " في مكسيكو سيتي.

وتم نصب هذا الهيكل في شوارع المدينة قبل الاحتفال بـ "يوم الموتى" والذى يوافق يومي الأول والثاني من نوفمبر.

وصُنع الهيكل العظمي من الورق المقوي "الكرتون"، وقد وضع الفنانون المحليون الهيكل وسط حطام ليبدو كما لو كان خارجا من تحت الأرض.

وخلال الاحتفال السنوي، يحي المكسيكيون ذكرى الراحلين عنهم، وتجتمع فيه الأسر لتكريم مَن ماتوا منها، معتقدين أن الموتى يهبطون بأرواحهم إلى الأرض لينضموا إليهم.

وارتدى المئات ملابس خاصة بهذة المناسبة وساروا في مواكب سُميت "كاترينا"، وهو الاسم الذي أطلقه رسام الكاريكاتير المكسيكي جوزيه جوادلوب بوسادا على هيكل عظمي قام برسمه قبل أكثر من 100 عام.

وموكب "كاترينا" هو طقس عائلي يشارك فيه سكان المدينة من كل الأجيال.

و يعد هذا الموكب واحدا من أكبر المواكب التي يتم تنظيمها في مكسيكو سيتي، إلا أن مدن أخرى مثل"مونتيري" في شمال البلاد تنظم احتفالات مشابهه.

وتعود جذور هذا الاحتفال إلى عصور ما قبل الحقبة الإسبانية، وتعكس الملابس الأصول التاريخية للاحتفال .

وهذا العام ارتدى عدد من المشاركين ملابس على شكل الفراشات وذلك في إشارة للمهاجرين الذين يفدون بأعداد كبيرة كل عام على البلاد، ولتسليط الضوء على قضية الذين فقدوا حياتهم أثناء سعيهم للانتقال إلى مناطق أخرى.

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