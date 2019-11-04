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المدينة

الإثنين 04 نوفمبر 2019 10:31 ص بتوقيت مسقط

المدينة

فاطمة التليلي| تونس

 

عـبْرَ ليلها المكتظِ بالأسى

ترنُ خطاهُ في شوارعِها المظلمةْ. 

متربصا بالجياعِ

وهم يتقاسمون بقايا خبزٍ

وبسملةِ على رصيفِ الشتاءْ.

تحسسني

ثم انتفضَ خجلا

من مكابداتِ يومهِ المنصرمْ.  

لملمَ أطرافَ ثوبِهِ البدوي

وخبأ طي عباءتهِ الليلكيةِ

ما تبقى من أسرارِ الغروبْ.

عبثا تستحي من فجرِها

مساءاتُ المدينةِ

أنا لا ألومها.

إن عاودني الحنينُ إليها من جديدْ.

لينهشني الوجعُ الممضُ والنشيجْ.

امررُ روحي بين تفاصيلِ العناءْ.

والمحُ دمعتها تمرُّ بقلبي

صيفا نديا

تضيءُ نفقَ هواجسي

ما زالتْ قاتلتي

تذكرني بالوقار

رغمَ سطوةِ التمردِ العجيب.

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