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رايات

الإثنين 04 نوفمبر 2019 10:30 ص بتوقيت مسقط

رايات

عبد الرزّاق الربيعي | مسقط

 

"من قراءات أمسية ولاية الحمراء – احتفالا بالعيد الوطني 49"

***

هي وردة الله التي

  قد أشرقت

في "صور"

هي طائر الفينيق

يهزأ بالفناء

وبالعصور

ولها يحج

محلقا

منها..إليها

فارشا جنحيه

فوق جبين أشرعة الدهور

هي دوحة المعنى

   وعش

فاتحا أبوابه

كي تستريح ظلال أسراب الطيور

هي خيمة للمتعبين

نار أسرجت دمها لكل الطارقين

أصابع التاريخ

مندوس

توضأ بالبخور

 

هي وردة الله التي

قد أشرقت

في"صور"

***

 

هي مرفأ التاريخِ

صاغَ لكفّهِ 

منها سواره

***

 

هي حقلُ نورٍ

أعشبتْ فيه الأماني

والأغاني

والجمالُ رمى

بتربتِها بذاره

***

 

هي موطنُ الراياتِ

والكلماتِ

فوق صخورِها

انهزم الظلامُ

ومَنْ ترعرعَ في جواره

***

 

هي وردة الله التي

  قد أشرقت

في "صور"

هي طائر الفينيق

يهزأ بالفناء

وبالعصور

***

 

حطّ الجمالُ ركابَهُ

بربوعِها

وغدا مقيمًا

إذ أشاد بحضنِها

أعلى مناره

***

 

هي مرفأ الأنوارِ

والأطيارِ

ما نَسَجوا من الأشعارِ

ما نقلوا

من الأخبار

عن مجدٍ

بنى ...

فيها دياره

***

 

فزها السلامُ

بها وعلّا من جداره

***

 

هي حينما

عبرتْ لها

سفنُ الغزاةِ

تكسّرتْ

عند اصطخاب الموجِ

وانتشرتْ بِشاره

***

 

هي مهرجانُ الحبّ

والأضواء

شعّتْ في القلوبِ

فأمرعتْ أعشابُها

ونمتْ ليندحرَ الخريفُ

وما تهدّم  من جداره

***

 

فاخضرّ  من ولهٍ بها

قلبُ الحجاره 

***

 

هي وردة الله التي

 قد أشرقت

في "صور"

هي طائر الفينيق

يهزأ بالفناء

وبالعصور

***

 

هي قصّةُ الوطنٍ

المتوّجٍ بالجلالِ

بالجبالِ

وبالمحبّة

والنضاره

***

 

هي كلُّ ما قالوا

وماسنقولُ

في وصفِ المكان

وما سيرويه الزمان

بما تجلّى

في ازدهاره

***

 

هي بهجةُ الأيّام

ماجادت به الأحلامِ

ما ستسطّرُ الأقلام

في أبهى عباره

***

 

هي وردة الله التي

  قد أشرقت

في "صور"

هي طائر الفينيق

يهزأ بالفناء

وبالعصور

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