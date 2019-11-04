الملتقى السابع للشعراء بولاية الحمراء

ولاية الحمراء| خاص الرؤية

نظمت مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية العامة بالتعاون مع مرئيات أحمد العبري مساء الجمعة الأول من نوفمبر 2019 أمسية شعرية على مسرح المكتبة بمشاركة عدد من شعراء الدول العربية ضمن فعاليات الملتقى السابع للشعراء في ولاية الحمراء والذي يقام في يومي ١-٢ نوفمبر ٢٠١٩.

بدأت الأمسية الشعرية بكلمة ترحيبية للشاعر أحمد بن هلال العبري وذكر نبذة تعريفية عن الملتقيات الشعرية التي أقيمت خلال السنوات الماضية شاكرا الشعراء المقيمين بالسلطنة على مشاركتهم وهم من تونس ومصر والعراق والجزائر والأردن

وافتتحت الأمسية بقصيدة شعرية وطنية للشاعر التونسي الاستاذ الدكتور محمد الغزي بعنوان " عمان" تناولت القصيدة جمال عمان وقدم الشاعر قصيدة ثانية تغنى بها بجمال القيروان مسقط رأسه. وقدم الشاعر المصري الاستاذ الدكتور محمد جمال صقر قصيدة شعرية بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان: "محمد " تناولت صفات النبي عليه الصلاة والسلام كما ألقى قصيدة وطنية بعنوان أيا عمان تحدثت عن واقع عمان قبل وبعد النهضة كما تغنى بجمال ولاية الحمراء وقدم الشاعر قصيدة بعنوان لبنة وقدم الشاعر قصيدة أخرى بعنوان سيرة العلامات والنجوم، وشارك الشاعر الأستاذ عبد الرزاق الربيعي وقد استهل بداية حديثه على المنصة بشكر خاص للشاعر أحمد بن هلال العبري، وبارك لمكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري فوزها بجائزة الإنجاز الثقافي لعام ٢٠١٩م من قبل الجمعية العمانية للأدباء والكتاب، وقبل الإلقاء استذكر الشاعر الراحل أمجد ناصر بقصيدة "كوكب"، ثم تناهت ذكرياته إلى بغداد وحيّاها بقصيدة "لتمطر السماء"، ثم ألقى نصا شعريا تغنى فيه ب"عُمان" حمل عنوان "رايات".

كما ألقى الشاعر الأردني سمير عبد الصمد قصيدة شعرية وطنية تغنى بلحظة قدومه من مدينة الزرقاء الأردنية إلى سلطنة عمان وقدم قصيدة وطنية بعنوان توأم الروح، وقدم الشاعر العراقي وسام عبد الحق قصيدة شعرية بعنوان تحية للحمراء وقدم قصيدة وطنية بعنوان أخت عمان حيث تناولت القصيدة حسن عمان وروعتها ومجدها العريق وارتباطها بالعراق كما قدم الشاعر قصيدة بعنوان جذور الطين تناولت واقع العراق.

وتواصلت الأمسية مع الشاعر المصري الدكتور مجاهد عبد الله بتقديم قصيدة شعرية دينية عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام تطرق إلى ذكر صفات النبي عليه السلام وألقى الشاعر بعد ذلك قصيدة شعرية وطنية بعنوان جلالة السلطان قابوس في عيون المصريين تناولت نظام الحكم في عمان ودوره في نشر العلم والصحة والصناعة والتراث في ربوع البلاد، وقدم الشاعر الجزائري عمر بن قاسم قصيدة شعرية تناول قصة قدومه لولاية الحمراء وشارك الشاعر إبراهيم السالمي بقصيدة بعنوان: "إنها الحمراء" تحدث عن ملتقى الشعراء وجولته في قرى الولاية وقرأ قصيدتين من مجموعته الشعرية، واختتمت الأمسية بإلقاء قصيدة شعرية للشاعر غصن بن هلال العبري ألقاها هلال بن علي العبري بعنوان "الشمم العماني". وفي الختام قام سعادة الشيخ جمال بن أحمد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الحمراء وبمعية الشيخ حمود بن محسن العبري رئيس مجلس إدارة مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية بتكريم الشعراء المشاركين في الأمسية.

وشمل برنامج الملتقى زيارة جبل الشرف وجامع الشيخ أبي سعيد الكدمي ومكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري والبيت التراثي بالمنيزف ومكتبة وقف الحمراء الاهلية وحارة الحمراء والفلج وبيت الصفاه وبيت الجبل ومسفاة العبريين.