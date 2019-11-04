طائرة مسيرة وشرطة للبحث عن ثور هارب في كرواتيا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تمكن ثور يزن 650 كيلوجراماً من الفرار من مسلخ في كرواتيا، واستطاع أن يجذب الانتباه نظراً لمحاولته الهروب من مالكه والشرطة والأطباء البيطريين.

وهرب الثور وأخذ يتجول على الساحل الكرواتي خارج مدينة سبليت، بعدما باعه مالكه إلى المسلخ، لكن قبل فترة وجيزة من ذبحه تمكن الثور من الهرب ولا أحد يعلم حتى الآن كيف فعل ذلك. وبعد هروبه إلى الغابة عثر السكان المحليين عليه يتجول على تل قريب ولكنه تمكن من الهرب مرة أخرى.

ويقول أحد السكان المحليين "أردنا الإمساك به حياً لكن عندما اقتربنا منه قفز بمهارة عالية مثل القطط واختفي في الأدغال".

وظل الثور في حالة من الفزع منذ ذلك الحين، ويكافح مالكه والشرطة وكذلك الصيادون المحليون والأطباء البيطريون للعثور عليه. وكان البعض يبحث عنه مشياً على الأقدام والبعض الآخر في السيارات. وقد استخدم المالك إيفان بوزيتش طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا حرارية، لكن دون جدوى.

وتصدرت أخبار هروب الثور وسائل التواصل الاجتماعي وأطلق عليه اسم جيري. وبدأ إيفان بوزيتش في تلقي مكالمات من أشخاص يريدون تبني جيري والسماح له بالعيش بقية حياته في سلام. وكتبت وسائل الإعلام من جميع أنحاء أوروبا وحتى خارجها عن الثور الهارب.

وقال مالك الثور للصحفيين إنه يعد بعدم ذبحه عند العثور عليه. وحتى الآن ليس من الواضح ما إذا كان يخطط لإبقائه في مزرعته أو تسليمه إلى أحد محبي الثيران العديدين الذين تواصلوا معه.